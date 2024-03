Pacte migratoire Maroc-UE : Le bouclage des discussions à la fin 2024 ?

Le journal ajoute que cet accord serait incontournable pour freiner les arrivées en Europe depuis la zone ouest, comme cela a été le cas du côté est, à travers un accord signé en 2016 avec la Turquie. En attendant, l’UE a déjà octroyé un soutien financier au Maroc pour freiner les arrivées de migrants.

D’après les données relatives au volet migratoire soutenu par l’UE au Maroc, publiées en février 2023, les Vingt-sept ont alloué plus de 2,1 milliards d’euros au Maroc, entre 2014 et 2022. Environ 1,5 milliard étaient destinés à la coopération bilatérale globale avec le royaume, entre 2014 et 2020, notamment dans le cadre du Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique (FFUE).

L’UE a également alloué 631 millions d’euros au Maroc entre 2021 et 2022, dans le cadre de l’instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale (NDICI – Global Europe).