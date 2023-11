P. Sanchez en passe d’être réinvesti à la tête de l’exécutif espagnol : Le coup de pouce des Catalans…

Oriol Junqueras, chef du parti ERC, gauche indépendantiste catalane, était aux anges jeudi devant les médias « Aujourd’hui, la Catalogne a gagné », a-t-il indiqué en conférence de presse.

En échange de leur soutien à l’investiture du socialiste P. Sánchez, les indépendantistes ont obtenu notamment des avantages fiscaux tels qu’un allègement de leur dette « de 15 milliards avec une économie en plus de 1,3 milliard en intérêts ». « C’est une bonne nouvelle pour notre pays », s’est-il réjouit. Autant dire que cela va permettre au gouvernement régional Catalan, mené par les séparatistes, d’avoir les coudées franches pour lancer de nouveaux projets et respirer sur le plan financier.

Cet accord financier prévoit aussi que la gestion des trains de banlieue, surtout ceux de l’agglomération de Barcelone, passe de la responsabilité de l’État central à la Catalogne. Il s’agit-là d’une vieille revendication.

Cet accord est capital puisqu’il montre que les deux partis avancent à grands pas dans le cadre des tractations liées à l’investiture du patron du PSOE. Mais pour pouvoir prétendre à la conservation du pouvoir, P. Sanchez doit obtenir le soutien de tous les petits partis. C’est pour cela qu’O. Junqueras a lancé un appel à ses anciens collègues de Junts, droite indépendantiste de Carles Puigdemont, pour signer l’accord dont l’ancien président catalan serait pourtant le premier bénéficiaire, réclamant une loi d’amnistie pour tous ceux poursuivis pour leur rôle dans le référendum de 2017 et les manifestations postérieures. « Une amnistie pour tous, sans exception et sans exclusion, c’est une bonne nouvelle à tout point de vue. Et on aimerait penser que tout le monde s’y engagera et que tout le monde aidera », a dit le chef de la gauche indépendantiste.