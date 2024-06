OPCVM : L’actif net sous gestion progresse à fin mai

Cette progression est expliquée par la collecte nette de plus de 21 Mrds DH principalement au niveau des “OPCVM obligations court terme (OCT)”, explique l’ASFIM dans sa récente lettre mensuelle d’information. Les “OPCVM OCT” ont enregistré la plus haute performance mensuelle avec + 0,32 % tandis que les “OPCVM Actions” ont enregistré la plus basse performance avec – 0,49 %, souligne la même source. Les “OPCVM Actions” ont eu la plus haute performance annuelle avec + 8,34 % et les OPCVM Monétaires la plus basse avec + 1,32 %.

A fin mai 2024, le nombre d’OPCVM en activité est de 582, contre 580 à fin mars 2024, avec la création de Generation Performance, un “OPCVM OMLT” (Obligation moyen et long termes) géré par Upline Capital Management, et Attijari private fund, un “OPCVM Diversifié” géré par Wafa Gestion