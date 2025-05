Numérique : Nindohost, Vers une expansion stratégique dans 13 pays d’Afrique

Forte de près de deux décennies d’expérience au Maroc, la société étend désormais ses services à 13 nouveaux marchés africains : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Nigéria, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie et Ouganda. Ce déploiement, pensé comme une stratégie de croissance à long terme, vise à positionner Nindohost comme un acteur technologique de référence sur le continent, en répondant à la fois à la demande croissante en infrastructures numériques et aux besoins spécifiques des écosystèmes locaux. « Nous croyons fermement que l’innovation technologique ne doit pas être un privilège réservé à quelques pays. En nous implantant dans ces 13 marchés, nous souhaitons mettre notre savoir-faire au service d’une Afrique ambitieuse, entreprenante et résolument tournée vers l’avenir », affirme Nabil Babache, Directeur de Nindohost.

Cette expansion repose sur une forte conviction : l’Afrique dispose des talents, de l’énergie entrepreneuriale et des dynamiques locales nécessaires pour devenir un moteur mondial de la transformation numérique. Nindohost entend y jouer un rôle actif en mettant à disposition ses outils et son accompagnement. Concrètement, les marchés africains ciblés pourront désormais accéder à l’ensemble des services de Nindohost, conçus pour répondre aux besoins variés des particuliers, des PME, des institutions publiques et des startups tech. L’entreprise se distingue également par une forte valeur ajoutée opérationnelle, en offrant un support technique régionalisé disponible 24h/24 et 7j/7 en plusieurs langues (français, anglais, arabe), une intégration fluide des moyens de paiement (Carte bancaires locales et internationales, Mobile Money, PayPal etc.) et des monnaies locales, ainsi qu’une interface client simple et intuitive, conçue pour être accessible aussi bien aux débutants qu’aux professionnels.

Par cette approche, Nindohost ambitionne de réduire les barrières à l’entrée du digital pour des milliers d’acteurs économiques africains, tout en garantissant des performances alignées sur les meilleurs standards internationaux. Au-delà des solutions techniques, l’entreprise affiche une volonté claire : s’inscrire durablement dans les écosystèmes locaux. L’entreprise prévoit de tisser des liens étroits avec des incubateurs, des universités, des développeurs indépendants, des agences web et des institutions publiques afin de contribuer à la structuration d’un cloud africain souverain, éthique et performant. « Il ne s’agit pas seulement de proposer un service, mais de construire des ponts durables avec les forces vives du continent. Nous voulons co-créer des solutions, adapter nos offres en continu, et contribuer à faire émerger une génération de champions africains du digital », souligne N. Babache. Des actions concrètes sont déjà en préparation, notamment des programmes de formation à distance, des partenariats avec des écoles et hubs technologiques, ainsi que le lancement d’offres dédiées aux startups africaines, à des conditions préférentielles.

Fondée à Tanger en 2006, Nindohost est agréée par l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) et revendique plus de 30.000 clients. Reconnue pour son service client réactif, la stabilité de ses infrastructures et sa capacité à innover, l’entreprise a su bâtir une réputation solide auprès de nombreuses institutions, dont Royal Air Maroc, Kitea, La Fédération Royale Marocaine de Football ainsi que plusieurs établissements Étatiques et universitaires. Avec cette nouvelle étape, Nindohost ambitionne de devenir un acteur clé du numérique en Afrique, en consolidant sa présence autour de trois piliers : l’accessibilité technologique, la souveraineté numérique et le soutien à l’innovation locale.