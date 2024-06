Nuée de missiles du Hezbollah sur les positions israéliennes : Le nord de la Palestine occupée en proie aux flemmes

Les plateformes d’information israéliennes ont rapporté que de nombreux incendies dévoraient plusieurs zones depuis lundi soir, notant que l’un des incendies les plus importants s’est produit près des colonies d’Amiad et de Kahal. Selon les mêmes sources, 15 sites sont en feu dans le nord, suite au lancement des missiles depuis le Liban. Des incendies avaient également éclaté dans la colonie de Chlomi et la région de Bset dans la Galilée occidentale suite à la chute des missiles du Hezbollah, dont un de type Burkan. Les médias israéliens ont indiqué que « plus de 10 000 dounams ont été incendiés par le Hezbollah, ajoutant que leur réhabilitation prendra des années ». À son tour, le correspondant de la chaîne israélienne 13 a affirmé que les incendies se sont étendus aux maisons dans la colonie de Kiryat Chmona. Pour sa part, la radio militaire israélienne a rapporté que les pompiers travaillaient pour protéger les maisons dans la zone et que des forces supplémentaires s’employaient à éteindre les incendies qui ont éclaté dans d’autres colonies. Quant au journal Yediot Aharonot, il a fait état d’une panne dans le système de communication de la colonie après que l’infrastructure ait été endommagée à la suite des feux provoqués par les missiles du Hezbollah.

En réaction, Yair Lapid, chef de l’opposition israélienne, a déclaré, mardi à l’aube, que « le nord est en feu et la dissuasion israélienne brûle avec lui ». il a ajouté sur la plateforme X. « Le gouvernement n’a aucun plan pour le lendemain à Gaza, aucun plan pour renvoyer la population vers le nord, aucune gestion et aucune stratégie », a-t-il encore relevé tout en dénonçant « un gouvernement de chaos total ».

Parallèlement, les médias israéliens ont révélé que 1 000 roquettes et missiles avaient été lancés depuis le Liban vers les colonies du nord au cours du mois de mai, confirmant qu’il s’agissait d’un nombre record à la frontière nord. Gal Hein, correspondant de la 12ème chaîne, a déclaré que selon les données du Shin Bet, 1 000 projectiles ont été lancés vers les colonies du nord le mois dernier, expliquant qu’il s’agit « d’un nombre record depuis le début de la guerre ». Et d’ajouter: « Voilà à quoi cela ressemblait ces derniers mois. Le nombre est passé de 334 en janvier à 746 en mars, et maintenant à 1 000 », notant que « le Hezbollah augmente clairement le rythme des tirs ».

Concernant le front sud de la Palestine occupée, il a souligné que « 452 roquettes ont été lancés vers les colonies de l’enveloppe de Gaza au mois de mai ». Un reportage publié par le site israélien Ynet fait état de l’augmentation de l’intensité des tirs du Hezbollah contre les cibles israéliennes. Selon ce rapport, les données montrent sans équivoque « qu’il y a une augmentation des attaques du Hezbollah contre le nord, conformément à l’Institut Alma. Le mois de Mai a été le mois au cours duquel le Hezbollah a mené le plus grand nombre d’attaques contre Israël ». La moyenne quotidienne des attaques a atteint 10 attaques par jour, par rapport au mois d’avril, où le Hezbollah avait mené 238 attaques, soit une moyenne de 7,8 attaques par jour.

Lundi 3 juin, trois nouveaux combattants du Hezbollah sont tombés en martyrs tout en ripostant sur des positions de Tsahal. Un drone israélien a ciblé une voiture dans la région de Kaouthariyet el-Rezz, dans le caza de Saïda, tuant Hussein Sabra. Deux autres combattants ont été tués par un drone ayant ciblé une moto dans la ville septentrionale de Naqoura. En représailles, le Hezbollah a mené une attaque aérienne à l’aide de drones suicide sur un siège du commandement israélien de Galilée à Dishon, près de Malkiya dans le nord d’Israël. Le parti a indiqué avoir ciblé le bâtiment principal de ce siège ainsi que « des positions d’officiers et de soldats israéliens », affirmant avoir fait des morts et des blessés parmi eux et avoir causé un incendie. Voilà qui porte à 329 le nombre de combattants du Hezbollah déclarés martyrs depuis le 8 octobre, selon le décompte de L’Orient-Le Jour.

De surcroît, le Hezbollah a revendiqué un « tir de missiles téléguidés » sur une patrouille de soldats israéliens près de la position de Jabal Adather, face à la localité libanaise de Rmeich. Cette frappe a « détruit un véhicule militaire, qui a pris feu » et fait « des morts et des blessés ». Le Hezbollah a également lancé une salve de roquettes Katioucha sur des positions d’artillerie israéliennes à Za’oura.

Les attaques israéliennes du 2 juin avaient également provoqué de nombreux incendies dans plusieurs localités du Sud-Liban. Selon un communiqué de la défense civile du Comité sanitaire islamique (affilié au Hezbollah), citée par L’Orient-Le Jour, l’incendie à Houla a été provoqué par des « tirs d’artillerie et de bombes au phosphore blanc ».

« Le moment est venu de renvoyer le Liban à l’âge de pierre. Il y a un an, un ministre de la Défense a déclaré que nous ramènerons le Liban à l’âge de pierre. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur le chef d’état-major, le moment est venu », a rappelé le 3 juin sur X le ministre ultra israélien des Finances. « Il y a un soutien complet du peuple israélien », a-t-il ajouté. Depuis plusieurs mois, la menace d’une intervention au sol de Tsahal est évoquée par les dirigeants israéliens. Yoav Gallant, ministre israélien de la Défense, a déclaré le 8 mai que « l’été pourrait être tendu » avec le Hezbollah, laissant planer la possibilité d’une intervention terrestre au Sud-Liban.

En réaction, le Hezbollah a lancé une attaque avec un escadron de drones d’assaut contre la 810e Brigade Hermon dans la caserne de Maale Golani dans le Golan occupé. L’attaque a visé les attroupements des officiers et des soldats israéliens en riposte à l’assassinat de la veille à Naqoura. Auparavant, c’est la caserne de Ramim qui a été visée avec des obus d’artillerie.

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a signalé que suite au retentissement des sirènes dans le nord et au lancement de missiles intercepteurs il y a peu, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une fausse alerte ! La Chaîne israélienne 14 a noté qu’un drone s’est écrasé dans la région de Chlomi en Galilée occidentale alors que d’autres médias israéliens signalaient que des colons ont rapporté l’activation des défenses aériennes entre Nahariya et Acre. Ajoutant qu’un soldat de réserve de l’armée israélienne a été blessé lors d’une opération d’interception de missiles dans la région de Safed, là où un incendie s’est déclaré Les sirènes aveint retenti à Yaara, Chlomi et Hanita en Galilée occidentale.

Le correspondant d’Al-Manar a indiqué qu’un drone hostile a ciblé un véhicule entre les localités de Lebbaya et Yohmor, dans la Bekaa-ouest. Comme il a fait état du pilonnage, par l’artillerie israélienne, des périphéries des localités de Naqoura, d’Alma al-Chaab, Zebquine et Tayr Harfa