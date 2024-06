Nouvelle manifestation de la DCA depuis le Liban : Attaques combinées contre plusieurs objectifs israélien

La Résistance islamique au Liban a également annoncé, mardi, que ses combattants ont ciblé un rassemblement des soldats de l’occupation israélienne à proximité de la colonie de Natoa, dans la Galilée, avec des armes appropriées. Plusieurs soldats ont été tués et blessés signale un communiqué. « Une salve de missiles a également été lancée depuis le Liban vers le sud du Golan », ont en outre rapporté les médias israéliens. Qui ont ajouté que « les pompiers ont été dépêchés pour traiter les incendies qui ont éclaté en raison de chutes de missiles dans le sud du Golan et en Haute Galilée ». « Une route a été bloquée après la propagation des incendies », ont ajouté les mêmes sources.

Peu après, le Hezbollah a affirmé « avoir bombardé le quartier général du régiment d’artillerie et de la brigade blindée de la 210e division du Golan dans la caserne Yarden avec des dizaines de roquettes Katioucha ». ‏ Cette opération intervient en soutien au peuple palestinien inébranlable et à sa résistance dans la bande de Gaza, ainsi qu’en riposte à l’agression israélienne qui a visé la veille la région de la Békaa. Des avions israéliens ont mené, dans la nuit de lundi à mardi, un raid contre la zone frontalière de Hoch al-Sayed Ali, entre le nord de la Békaa au Liban et la campagne de Qouseir en Syrie. Des sources libanaises ont fait état « d’au moins 9 missiles contre cette zone frontalière qui a causé des dégâts matériels et humains ». Entre-temps, la Résistance islamique a annoncé le martyr de 3 combattants sur la voie d’Al-Qods.

Parallèlement, les médias israéliens ont annoncé le tir d’un drone depuis le Liban vers la côte de Haïfa, qualifiant l’événement d’exceptionnel. Le correspondant de la 12ème chaîne israélienne a affirmé que c’est la première fois depuis le début de la guerre que le Hezbollah lance un drone contre Haïfa. La même chaîne s’est interrogée: « Quel est l’objectif du Hezbollah en envoyant un drone contre Haïfa ? Il semble que le Hezbollah ait gravi 14 fois l’échelle de la guerre. » Pour les médias israéliens, le Hezbollah a étendu le champ de ses tirs pour atteindre Haïfa et Hekeriot. Or, un porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a indiqué que les sirènes d’alerte ont été activées à Haïfa lorsqu’un missile intercepteur a été lancé vers une cible suspecte, ce qui s’est avéré plus tard être un « diagnostic erroné ».

Des sirènes ont retenti à Arab Al-Aramcha, en Galilée occidentale alors qu’un bâtiment utilisé par les soldats israéliens dans la colonie de Metulla avait été ciblé par des armes appropriées. Des médias israéliens ont rapporté des explosions dans la région de Meron et les causes font l’objet d’une enquête. Pour sa part, l’artillerie israélienne a visé la localité de Kfar Kila et la ville de Khiyam, au sud du Liban alors qu’un martyr a été signalé lors d’un raid israélien contre la localité de Naqoura. Un drone israélien a tiré un missile sur un bâtiment vide dans la localité de Kfar Kila, au sud-Liban, rapporte Al-Manar.

Israel Today citant un colon en Galilée occidentale révèle que l’armée israélienne envoie des mercenaires pour protéger les colonies à la frontière avec le Liban car la plupart des habitants sont partis.