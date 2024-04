Normalisation : Al Barid Bank certifié ISO 37001 pour son système anti-corruption

Cette distinction obtenue à l’issue d’un audit approfondi mené par l’organisme Certi-Trust, témoigne de la mobilisation de toutes les forces vives de la Banque dans le cadre d’une culture d’entreprise éthique et responsable, pour l’adoption d’une politique de lutte contre la corruption. Elle confirme par ailleurs, que les procédures et les dispositifs de détection et de contrôle mis en place au sein de la Banque répondent aux meilleures normes et standards internationaux.

Ainsi, cette nouvelle certification constitue pour la Banque un gage de confiance et de transparence vis-à-vis de ses clients et de ses partenaires, dans la continuité de ses engagements citoyens et de responsabilité sociale.