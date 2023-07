Montée en puissance des FRA : Ce qu’en dit Global Firepower…

Disposant actuellement d’un total de 250 avions militaires, dont 83 chasseurs/intercepteurs, 30 avions de transports à voilure fixe, 67 avions d’entraînement, 64 hélicoptères, 4 avions à missions spéciales et 2 ravitailleurs, le Maroc occupant, au niveau de la région arabe, le 8e rang. A ce niveau, l’Égypte, classée 8e puissance aérienne mondiale, dispose d’une flotte de 1.069 aéronefs. Celle-ci comprend 245 chasseurs/intercepteurs, 341 avions d’entraînement, 2 porte-hélicoptères, 92 hélicoptères d’attaque et 11 avions à missions spéciales. De son côté, l’Arabie saoudite s’est classée à la 12e place mondiale avec 897 avions, suivie des Émirats arabes unis à la 20e place avec 565 avions, et de l’Algérie à la 21e place avec 547 avions. La Syrie se positionne 29e avec 453 avions, l’Irak 31e avec 361 avions et la Jordanie 37e avec 256 avions. Le Qatar se classe à la 48e place avec 198 avions, le Soudan à la 51e place avec 191 avions, le Yémen à la 53e place avec 177 avions et la Tunisie à la 56e place avec 152 avions. S’agissant d’Oman, le pays se situe à la 63e place avec 128 avions, suivi de la Libye avec 127 avions, Bahreïn à la 67e place avec 116 avions, le Koweït à la 69e place avec 114 avions, le Liban à la 82e place avec 78 avions, et enfin la Mauritanie à la 113e place avec 23 avions.

Les États-Unis dominent nettement la course avec une flotte massive de 13.300 avions, dont 1.914 chasseurs/intercepteurs, 2.634 avions d’entraînement, 731 avions à missions spéciales, 5.584 hélicoptères, 983 hélicoptères d’attaque, 568 ravitailleurs, 962 avions de transports à voilure fixe et 843 avions d’attaque. La Russie occupe la deuxième place avec 4.182 avions, malgré un écart significatif par rapport à la flotte US. En troisième position, la Chine, avec 3.166 avions. L’Inde et la Corée du Sud clôturent le top cinq avec respectivement 2.210 et 1.602 avions, tandis que la France complète le top 10 avec un parc militaire de 1.004 aéronefs.

Le classement annuel de Global Firepower recense la puissance globale des services aériens de chaque nation, en prenant en compte tous les types d’aéronefs à voilure fixe et tournante (hélicoptères), qu’ils soient utilisés par l’Armée de l’Air, l’Aviation de l’Armée de Terre ou la Marine. Il comprend différents types d’aéronefs tels que les chasseurs multi rôles et intercepteurs, les avions d’entraînement de base et avancé, les bombardiers spécialisés, les avions d’attaque au sol et les plates-formes de missions spéciales, entre autres. Toutefois, les aéronefs en cours de développement ou en commande pour l’année à venir ne sont pas pris en compte.