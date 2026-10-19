Mondial féminin U17 : Les Marocaines démarrent en force face aux New-zélandaises

Sonia Abajjou a ouvert le score à la 57e minute. Un but contre son camp de la Néo-Zélandaise Eden Shatour (70e) a ensuite doublé la mise, suivi des réalisations d’Imane Dahissi (76e) et d’Hiba El Yousfi sur penalty (82e), cette dernière étant désignée joueuse du match.

Les Marocaines ont pris l’initiative dès le début de la rencontre, imposant leur rythme et enchaînant les offensives vers le but néo-zélandais. Cependant, Mila Clark a été la première à inquiéter la défense marocaine à la 5e minute. Le Maroc a rapidement répondu par Imane Dayane qui a lancé la première attaque nationale à la 7e minute, suivie d’un corner obtenu et tiré par Rita El Miroune, déclenchant une série d’actions offensives affirmant la volonté marocaine de contrôler le match.

Les attaques marocaines ont maintenu leur intensité, avec une nouvelle tentative de Rita El Miroune à la 12e minute, soulignant son importance dans les offensives. Une autre action a été stoppée pour hors-jeu à la 14e minute. Bien que la Nouvelle-Zélande ait tenté de percer la défense marocaine, la première mi-temps s’est terminée sur un score vierge.

La persistance offensive marocaine a payé à la 57e minute grâce à Sonia Abajjou, brisant enfin la défense néo-zélandaise et ouvrant le score après de nombreuses occasions manquées en première période. À la 62e minute, le sélectionneur marocain a injecté du sang neuf avec les entrées d’Aya Ait Khouya, Nesma El Mouradi et Nayla Aghao, maintenant ainsi la pression offensive. À la 70e minute, un but contre son camp d’Eden Shatour a porté le score à 2-0, avant qu’Imane Dahissi n’ajoute un troisième but six minutes plus tard. Hiba El Yousfi a scellé le score avec un penalty à la 82e minute.

Ce succès permet au Maroc de prendre la tête du groupe A avec trois points, devant l’Allemagne à la différence de buts, les Allemandes ayant également battu l’Argentine. Le prochain match du Maroc en phase de groupes se jouera mardi prochain contre l’Allemagne.