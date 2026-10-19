Botola Pro D-1 : Le CODM en tête

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- Lundi 12 octobre
Hassania Agadir – AS FAR 2 – 2
- Mardi 13 octobre
Renaissance Berkane – Renaissance Zemamra 2 – 2
FUS Rabat – Raja Casablanca 1 – 1
- Mercredi 14 octobre
Ittihad Tanger – Maghreb Fès 2 – 1
- Samedi 17 octobre
COD Meknès – Union Touarga 1 – 0
Difaâ El Jadida – Moghreb Tétouan 4 – 1
- Dimanche 18 octobre
(18h00) Wydad Témara – Kawkab Marrakech
(20h00) Wydad Casablanca – Amal Tiznit
Classement provisoire
Pts J
- COD Meknès 7 4
- Hassania Agadir 7 4
- Union Touarga 7 4
- Ittihad Tanger 7 4
- Maghreb Fès 7 4
- Kawkab Marrakech 6 3
- Difaâ El Jadida 6 4
- Raja Casablanca 5 3
- AS FAR 4 2
- Wydad Casablanca 4 3
- Wydad Témara 3 3
- Renaissance Berkane 3 3
- Moghreb Tétouan 3 4
- Amal Tiznit 3 3
- FUS Rabat 2 4
- Renaissance Zemamra 1 4