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Botola Pro D-1 : Le CODM en tête

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Botola Pro D-1 : Le CODM en tête
  • Lundi 12 octobre 

Hassania Agadir – AS FAR 2 – 2

  • Mardi 13 octobre 

Renaissance Berkane – Renaissance Zemamra 2 – 2

FUS Rabat – Raja Casablanca 1 – 1

  • Mercredi 14 octobre 

Ittihad Tanger – Maghreb Fès 2 – 1

  • Samedi 17 octobre 

COD Meknès – Union Touarga 1 – 0

Difaâ El Jadida – Moghreb Tétouan 4 – 1

  • Dimanche 18 octobre 

(18h00) Wydad Témara – Kawkab Marrakech

(20h00) Wydad Casablanca – Amal Tiznit

Classement provisoire

Pts J

  1. COD Meknès 7 4
  2. Hassania Agadir 7 4
  3. Union Touarga 7 4
  4. Ittihad Tanger 7 4
  5. Maghreb Fès 7 4
  6. Kawkab Marrakech 6 3
  7. Difaâ El Jadida 6 4
  8. Raja Casablanca 5 3
  9. AS FAR 4 2
  10. Wydad Casablanca 4 3
  11. Wydad Témara 3 3
  12. Renaissance Berkane 3 3
  13. Moghreb Tétouan 3 4
  14. Amal Tiznit 3 3
  15. FUS Rabat 2 4
  16. Renaissance Zemamra 1 4

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