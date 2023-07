Milan Kundera tire sa révérence : La scène culturelle perd un romancier de talent

Milan Kundera s’était réfugié en France en 1975 avec son épouse, Vera, fuyant la Tchécoslovaquie communiste. Avec l’Américain Philip Roth, disparu en 2018, et le Sud-Africain John Coetzee, naturalisé australien depuis presque quinze ans, M. Kundera appartenait à la dernière génération de grands romanciers de langue européenne du XXe siècle. Ces géants des lettres mondiales s’étaient donnés pour mission de raconter la comédie sociale et politique de leur époque, à travers des fictions situées aux confluents de la critique sociale et la réflexion philosophique. Leurs œuvres mettent en scène le naufrage avancé de l’immense civilisation occidentale victime de son hubris et de ses propres contradictions.

C’est ce délitement programmé de son univers qu’a retracé le romancier à travers son œuvre aussi visionnaire qu’iconoclaste. Une œuvre grave, nourrie d’une connaissance profonde des classiques, anciens et modernes.

Reprenant à son compte l’idée de « littérature mondiale » chère à Goethe, l’écrivain franco-tchèque avait inscrit ses écrits dans la tradition des grands romanciers européens, de Rabelais à Joyce, en passant par Sterne, Fielding, Diderot, Flaubert. Sa production, composée de romans et d’essais, doit sa cohérence, aimait-il proclamer, autant à Cervantès, qui voyait le monde comme un tourbillon de vérités contradictoires qu’à Kafka, selon lequel la vie était dominée par les forces de l’irrationnel et du chaos.

Défenseur d’une conception à la fois ludique et pensive de la prose romanesque, M. Kundera a fait avancer à son tour l’art du roman en en faisant un outil d’exploration de la tragédie de notre condition humaine, comme en témoignent d’emblée les titres de ses romans : La Vie est ailleurs, L’Immortalité, L’Identité, L’Ignorance, La Fête de l’insignifiance…