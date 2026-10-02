Mesures coercitives unilatérales : Pékin, Moscou, Le Caire et Téhéran s’insurgent à l’ONU

L’histoire a prouvé que les mesures coercitives unilatérales constituaient une source majeure de turbulences et de désordre à l’échelle internationale, alors que les pays en développement et leurs populations continuaient à en subir en premier lieu les conséquences, a déclaré Fu Cong, représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies, dans une déclaration commune au nom des 28 pays, prononcée devant la Troisième Commission de l’Assemblée générale.

Les mesures coercitives unilatérales, aggravées par les sanctions secondaires et la sur-conformité, ont exacerbé les défis humanitaires et économiques existants et menacé la sécurité alimentaire, énergétique et financière, a déclaré C. Fu. Le recours croissant aux droits de douane comme outil de coercition unilatérale a encore davantage politisé les questions économiques et commerciales, sapé le système commercial multilatéral, perturbé les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales, et entravé les efforts des pays concernés pour atteindre les Objectifs de développement durable, a-t-il ajouté. De plus, les mesures coercitives unilatérales constituent une grave violation des droits humains fondamentaux, notamment le droit à la vie, à la santé, au développement et à l’éducation, et entravent la capacité des pays visés à faire valoir ces droits.

Les 28 pays appellent certains pays occidentaux à tenir compte des appels légitimes de la communauté internationale, à honorer leurs engagements en faveur du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, et à lever immédiatement, sans condition et intégralement toutes les mesures coercitives unilatérales, a déclaré C. Fu. « Nous appelons également les Etats membres, le système des Nations Unies et les autres organisations internationales à s’opposer conjointement à ces pratiques illégales et à aider les pays visés à atténuer leurs difficultés », a-t-il ajouté.