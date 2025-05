Médias et régulation : Liberté de la presse, le FMC lance un pavé dans la mare...

Le Forum souligne à cette occasion que « pas de médias sans liberté, pas de citoyenneté sans information responsable », insistant sur le rôle essentiel du journalisme dans la consolidation des sociétés démocratiques. Le document rend également un hommage appuyé aux journalistes exerçant dans des contextes à haut risque, notamment dans les zones de conflit. Une pensée particulière a été adressée aux journalistes palestiniens, victimes de répression et d’assassinats ciblés dans les territoires occupés.

Sur le plan national, le Forum appelle à une réforme en profondeur du paysage médiatique marocain. Parmi les revendications phares figurent : la mise en place de garanties juridiques et institutionnelles pour la protection des journalistes et l’affirmation de l’indépendance éditoriale face aux pressions politiques et économiques ; l’ouverture d’un débat national sur la refonte du système médiatique, en vue de mieux articuler liberté d’expression, la responsabilité professionnelle et mutations technologiques ; la libéralisation des médias publics, à travers l’ouverture de leurs espaces aux débats pluralistes, politiques, sociaux et culturels, pour répondre aux attentes d’une opinion publique de plus en plus exigeante.

Au-delà de la dénonciation des dérives dont regorge le paysage médiatique en mal de régulation réelle et responsable, le Forum s’engage notamment à renforcer la culture de la citoyenneté médiatique auprès des jeunes générations ; à soutenir les initiatives journalistiques indépendantes et citoyennes, alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD), en intégrant les nouveaux outils numériques et l’intelligence artificielle ; à combattre les discours de haine et les fake news, en valorisant une information rigoureuse, vérifiée et éthique.

Dans un contexte marqué par la banalisation de la désinformation, l’essor des contenus superficiels et la remise en question du rôle des médias traditionnels, le Forum lance un appel vibrant à défendre la parole libre et à renforcer les fondements d’une pratique journalistique solide et crédible. « Cette journée ne saurait se réduire à un simple rituel symbolique. C’est une opportunité pour réaffirmer notre attachement aux valeurs de liberté, de dignité et de vérité », conclut le Forum, en adressant un message de respect et de gratitude à l’ensemble des journalistes qui, malgré les obstacles, continuent à exercer leur mission avec courage, éthique et professionnalisme.