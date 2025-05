MDM : Investissements, renforcer l’accompagnement des Marocains du Monde dans leurs projets

Intervenant lors d’un panel organisé dans le cadre de cette rencontre, initiée par la Fondation Trophées Marocains du Monde, les panélistes ont rappelé que de nombreux MDM font le choix de revenir au Royaume, animés avant tout par un attachement profond à leur pays d’origine, bien au-delà de considérations purement professionnelles, notant que ce retour est souvent motivé par la volonté de contribuer positivement au développement national, d’apporter une valeur ajoutée et d’exprimer une forme de reconnaissance envers le pays qui a vu grandir leurs familles.

Concernant les obstacles à l’investissement, les participants ont évoqué les difficultés liées à la fiscalité, aux démarches administratives complexes et à l’insuffisance d’assistance, mettant l’accent sur le besoin accru d’un accompagnement structuré. Ils ont également insisté sur l’importance du réseau, considéré comme un levier stratégique pour réussir un projet d’investissement et s’intégrer efficacement dans l’écosystème local, expliquant qu’un entourage bien établi permet de gagner du temps, d’accéder à des conseils pertinents, d’éviter les erreurs et de bénéficier d’intermédiaires fiables capables de faciliter plusieurs démarches. En matière de partage de savoir, les conférenciers ont suggéré de mieux valoriser les expériences réussies, notamment à travers des initiatives de mentorat et l’implication dans le tissu associatif, étant donné que ces cadres permettent de diffuser les bonnes pratiques, de mutualiser les connaissances et de créer une dynamique d’entraide entre les MDM.

Enfin, ils ont souligné la nécessité de maîtriser la culture d’entreprise locale et de s’informer sur la législation afin d’ancrer durablement les projets. Placée sous le thème « L’investissement des Marocains du Monde au Maroc », cette rencontre, à laquelle ont pris part un parterre de personnalités, dont des entrepreneurs, investisseurs et experts économiques et financiers, a permis de faire la lumière sur les investissements des MDM, ainsi que sur leur contribution à la croissance nationale et leur impact direct dans le développement des différentes régions du Maroc. A

u programme de ce forum économique figuraient plusieurs sessions de débats, abordant notamment « les opportunités d’investissement pour les MDM au Maroc », « les mécanismes de financement pour les projets d’investissement des MDM », ainsi que « les moyens de réussir l’intégration de ces investissements dans les dynamiques locales et régionales de développement ».