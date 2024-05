Marché des déchets « recyclables » : Le Maroc exporte moins qu’il n’importe de l’UE

En 2023, les exportations de ces matières, de l’UE vers les pays tiers ont atteint 39,3 millions de tonnes. Le volume des exportations de matières premières recyclables est en hausse depuis 2004, augmentant de 74% (+16,7 millions de tonnes).

En direction du Maroc, les Etats membres ont collectivement acheminé près de 890.000 tonnes l’année précédente. En revanche, ces pays ont importé plus de 165.000 tonnes de ces matériaux en provenance du Royaume, relève la même source.

Il convient de souligner que les Pays-Bas ont dominé en tant que principal exportateur vers le Maroc, avec plus de 213.000 tonnes, suivis de près par l’Espagne avec 143.000 tonnes et la France avec 95.000 tonnes. Parallèlement, l’Espagne s’est placée en tête des pays européens importateurs de matières recyclables provenant du Maroc, totalisant plus de 87.000 tonnes pour l’année 2023.

En outre, les données d’Eurostat révèlent une dynamique fluctuante des échanges commerciaux entre l’UE et le Maroc. L’année 2023 a enregistré un sommet sans précédent en termes d’exportations européennes vers le Royaume dans ce contexte spécifique, contrastant avec le creux atteint en 2014, marqué par un volume d’exportations de seulement 346.000 tonnes.

Dans un récent tournant, les importations en provenance du Royaume ont culminé en 2022, avec les pays de l’UE absorbant plus de 166.000 tonnes de matériaux, marquant ainsi une année record. En revanche, le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, lorsque l’Europe n’a importé qu’environ 105.000 tonnes en provenance du Maroc.

Dans un contexte plus général, les exportations de métaux de l’Union européenne ont totalisé 21 millions de tonnes en 2023, soit plus de la moitié (54%) de toutes les exportations de matières premières recyclables. Le papier et le carton ont constitué la deuxième catégorie la plus importante, avec 7 millions de tonnes (18%), suivis des matières organiques, représentant 4,5 millions de tonnes (11%).

Concernant les importations de l’UE, les matières organiques ont représenté la plus grande part avec 24,4 millions de tonnes, soit 61% de toutes les importations de matières premières recyclables. Le métal a constitué la deuxième catégorie la plus importante, avec 5,4 millions de tonnes (14%), suivi des minéraux avec 5 millions de tonnes (13%).

La Turquie s’est distinguée en 2023 en tant que première destination des exportations de matières premières recyclables de l’UE, accueillant un volume de 12,2 millions de tonnes. Elle était suivie par l’Inde (5,2 millions de tonnes), le Royaume-Uni (3,5 millions de tonnes), l’Egypte (1,7 million de tonnes) et l’Indonésie (1,5 million de tonnes).

Quant aux importations de matières premières recyclables de l’UE en 2023, elles étaient principalement issues du Brésil (9,7 millions de tonnes), de l’Argentine (4,5 millions de tonnes), du Royaume-Uni (3,5 millions de tonnes), de l’Ukraine (2,5 millions de tonnes) et des Etats-Unis (2,5 millions de tonnes).