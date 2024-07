Marathon du Mont Blanc : E. El Azzaoui triomphe à Chamonix

« Cette victoire représente beaucoup pour moi, ça fait un moment que je voulais remporter le Marathon du Mont-Blanc. Ça va m’apporter encore plus de confiance pour la suite, je sais que je suis capable de faire encore mieux. Aujourd’hui Rémi était très fort mais je suis resté calme et je l’ai attaqué au 36e kilomètre pour aller chercher la victoire », a déclaré le marathonien marocain après cette course.

E. El Azzaoui a coiffé au poteau l’athlète suisse Rémi Bonnet qui aura mené toute la course avant de céder dans la dernière descente pour se contenter de la deuxième place. « Je suis content, pour mon premier marathon de l’année je pense que je ne pouvais pas faire mieux. Si tu regardes les temps que l’on a réalisé aujourd’hui ça a été beaucoup plus vite que l’année dernière. Ça montre que le niveau augmente chaque année et que cette deuxième place vaut encore mieux que ma victoire de l’année dernière. Elhousine était très fort aujourd’hui donc bravo à lui », a relevé le coureur suisse. Lequel a été suivi de son compatriote Roberto Delorenzi, troisième sur le podium.« Je suis content du déroulé de la course aujourd’hui. L’allure était raisonnable au début et j’ai pu rester avec Rémi, mais quand il a accéléré dans la première montée j’ai préféré garder de l’énergie pour la deuxième partie. J’ai ensuite réussi à garder de la vitesse pour devancer les Kényans et je suis très content avec ce podium et surtout avec le chrono. Je l’avais dit après l’Asie, je n’étais pas en forme en début de saison, mais je savais que je pouvais remonter sur le podium. »

Dans la catégorie des femmes, c’est la suissesse Judith Wyder qui a remporté la course. « Je suis contente de ma stratégie aujourd’hui. Je me sentais forte sur les parties roulantes, mais j’avais plus de mal dans les montées raides. Malgré tout, si je pouvais rester au contact des filles devant je savais que je pouvais ensuite aller chercher la victoire et c’est ce que j’ai fait », a déclaré la championne talonnée par la roumaine Madalina Florea et la Chinoise Miao Yao.

Résultats

Hommes

1 – Elhousine Elazzaoui (MAR – Nnormal) : 3:30:10 (+200 pts)

2 – Rémi Bonnet (CHE – Salomon) : 03:30:56 (+188 pts)

3 – Roberto Delorenzi (CHE – Brooks) : 3:33:07 (+176 pts)

4 – Kevin Kibet (KEN – Milimani Runners) : 03:35:05 (+166 pts)

5 – Ezekiel Rutto (KEN – Milimani Runners) : 03:37:23 (+156 pts)

6 – Robert Pkemoi Matayango (KEN – Joma) : 03:38:40 (+150 pts)

7 – Frédéric Tranchand (FRA – Scott) : 03:39:33 (+144 pts)

8 – Francesco Puppi (ITA – Nike Trail) : 03:42:25 (+140 pts)

9 – Miquel Corbera Rubio (ESP – Brooks) : 03:43:36 (+136 pts)

10 – Daniel Pattis (ITA – Brooks) : 03:45:37 (+133 pts)

Femmes

1 – Judith Wyder (CHE – Hoka) : 04:11:12 (+200 pts)

2 – Madalina Florea (ROM – Salomon) : 04:13:42 (+188 pts)

3 – Miao Yao (CHN – Salomon) : 04:18:30 (+176 pts)

4 – Sophia Laukli (USA – Salomon) : 04:19:15 (+166 pts)

5 – Rosa Lara Feliu (ESP – Compressport) : 04:25:25 (+156 pts)

6 – Caitlin Fielder (NZL – Salomon) : 04:25:59 (+150 pts)

7 – Maude Mathys (CHE – Asics) : 04:26:28 (+144 pts)

8 – Anna-Stiina Erkkilä (FIN – Asics) : 04:26:40 (+140 pts)

9 – Theres Leboeuf (CHE – Compressport/Leboeuf) : 04:29:12 (+136 pts)

10 – Ikram Rharsalla Laktab (ESP – Millet) : 04:29:44 (+133 pts)