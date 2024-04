M.R. Taoujni coulé en Appel : 4 ans de prison !

Cette affaire remonte au mois de février dernier. Suite à une plainte déposée par Abdellatif Ouahbi, actuel ministre de la Justice, le parquet général d’Agadir avait ordonné l’arrestation du youtubeur pour « la diffusion et la publication de fausses allégations et de faits dans l’intention de nuire à la vie privée des personnes ou de les diffamer, et l’usurpation d’une fonction réglementée par la loi et atteinte à un agent public dans l’exercice de ses fonctions ».



Pour rappel, quelques semaines plutôt, M.R. Taoujni avait posté une vidéo consacrée aux liens supposés entre l’affaire « Escobar du Sahara » et le PAM.