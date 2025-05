Logismed : PortNet organise les Rencontres du Digital. Focus sur l’IA

Placée sous le thème “L’intelligence artificielle, vecteur de transformation, d’accélération et de simplification du commerce international”, cette rencontre réunira un large panel d’experts nationaux et internationaux, d’acteurs institutionnels et de professionnels du commerce et de la logistique, indique PortNet. Dans un contexte de mutation profonde des chaînes de valeur mondiales, l’intelligence artificielle s’impose comme un levier stratégique pour réinventer les modèles opérationnels, relève la même source, notant qu’elle offre des solutions innovantes permettant de fluidifier les échanges, d’optimiser les processus logistiques, de renforcer la traçabilité, et d’améliorer la prise de décision à tous les niveaux.

Cette édition des Rencontres du Digital by PortNet mettra en lumière les opportunités concrètes qu’offre l’IA dans le commerce transfrontalier, les défis à relever pour son adoption à grande échelle, ainsi que les initiatives structurantes déjà en cours au niveau national et international. Les discussions porteront sur les approches collaboratives à privilégier, les conditions de succès d’une intégration responsable de l’IA, ainsi que les retours d’expériences issus de différents secteurs. Avec la participation d’intervenants de renom, cette journée offrira un espace d’échange stratégique pour anticiper les mutations du commerce international à l’ère de l’intelligence artificielle.

À travers cet événement, PortNet S.A. réaffirme son engagement à accompagner la transformation digitale du commerce international, en favorisant l’adoption de technologies innovantes au service d’un écosystème plus intelligent, plus agile et plus durable.