L’Iran dévoile un nouveau drone : Une autre version du Mohajer-10, plus performante

Selon le site francophone iranien Press TV, le drone Mohajer-10, capable d’effectuer 24 heures de vol continu à une altitude de 24 000 pieds, a été dévoilé en présence du président iranien, Ebrahim Raïssi, qui a visité l’exposition des « Derniers acquis de l’industrie de la défense ».

Mohajer-10 a une portée de vol de 2 000 km et sa capacité maximale de carburant est de 450 litres tandis que sa charge est de 300 kg.

Sa vitesse maximale est de 210 k/h. Capable de transporter toutes sortes de munitions et de bombes, il est équipé de systèmes de guerre électronique et de renseignement.

Quant à la bombe guidée Arman-1, également dévoilée lors de cette cérémonie, elle a aussi été fabriquée par l’industrie de la défense iranienne. Les bombes Yassin et Balaban sont d’autres bombes planantes utilisées sur des chasseurs et des drones.

« J’espère que les efforts de chacun d’entre vous mèneront à la grandeur et à l’autorité du pays », a indiqué à cette occasion E. Raïssi. En marge de sa visite, le président iranien a annoncé que les missiles stratégiques Khorramchahr et Haj Qassem ont rejoint les Forces armées et la Force aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique.