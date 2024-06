L’industrie automobile nipponne : Des marques emblématiques embourbée dans un nouveau scandale !

Le scandale est retentissant ! Le bruit qui a mis en émoi les médias nippons engendrera des échos bien au-delà de l’Empire du Soleil Levant. Les fonctionnaires du ministère des Transports envoyés au siège de Toyota, dans la région de Nagoya, pour ouvrir une enquête n’ont pas échappé aux caméras de télévision qui retransmettaient l’évènement en direct.

Toyota, Honda, Mazda, Suzuki et Yamaha, de grands entreprises constructeurs auto et/ou de deux roues, ont admis avoir commis des irrégularités ou falsifié des tests de certification de leurs produits durant des années. Cette nouvelle affaire rappelle celle qui avait déjà forcé, fin 2023, Daihatsu, filiale de Toyota à suspendre sa production au Japon après avoir fraudé sur des tests d’homologation de ses véhicules. Le constructeur avait falsifié des procédures de crash-test. Ses usines avaient été fermées pendant près de deux mois. À la suite de ce scandale, le ministère des Transports avait demandé à 85 entreprises du secteur automobile de vérifier leurs pratiques de certification. Cinq d’entre elles avaient signalé des irrégularités.

Dans ce nouveau dossier, le ministère des Transports a ordonné aux cinq fabricants de voitures et de motos de suspendre la vente de plusieurs de leurs modèles au Japon. Il souhaite vérifier la régularité de leurs procédures de certification. Toyota a reconnu avoir utilisé des « données inadéquates » pour les tests de protection des piétons et des occupants des véhicules sur sept de ses modèles, parmi lesquels les berlines Corolla, Yaris et une Lexus haut de gamme. De son côté, Mazda avoue avoir modifié le logiciel de contrôle du moteur lors d’essais de puissance. Quant à Honda, elle a avoué avoir des irrégularités dans des tests de bruit.

Après l’affaire Daihatsu « il est extrêmement regrettable que d’autres actes répréhensibles aient été découverts, car les actions frauduleuses liées aux demandes de certification de modèles sapent la confiance des utilisateurs et ébranlent le fondement même du système de certification des véhicules », a commenté le ministère dans un communiqué.

« Toyota n’est pas parfait », a déclaré Akio Toyoda, le PDG du groupe. « Il n’y a pas de problèmes de performance contrevenant aux lois et règlements. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’arrêter d’utiliser les véhicules concernés », a encore ajouté l’entreprise.

Depuis des années, le groupe fait l’actualité pour des tests frauduleux similaires au point de perdre la confiance de ses plus grands actionnaires. Des pratiques douteuses qui ne remettent pas en cause la sécurité des véhicules. Leurs utilisateurs peuvent continuer à les conduire.