L’Exécutif français change de tête : E. Borne cède le passage à G. Attal

L’Elysée a confirmé dans un communiqué la nomination du jeune ministre de l’Education nationale pour « former un gouvernement ».

Élisabeth Borne a estimé qu’il était « plus que jamais nécessaire de poursuivre les réformes », dans sa lettre de démission consultée par l’AFP. En 20 mois passés à la tête du gouvernement, elle a assumé la très impopulaire réforme des retraites et la très controversée loi sur l’immigration.

Son sort était en suspens ces derniers jours, beaucoup de proches du président misant sur un vaste remaniement après son départ. Elle et son équipe assureront les affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau gouvernement.

L’ancienne préfète de 62 ans a été la deuxième femme à occuper le poste de Premier ministre de l’histoire de la République française. Elle aura largement dépassé le mandat (dix mois et 18 jours) d’Edith Cresson, nommée il y a plus de 30 ans, en mai 1991, par François Mitterrand.

Réputée « techno », É. Borne a peiné à établir une connexion avec les Français et a connu des dissensions avec le président. Le jeune G. Attal qui devrait lui deviendra, à 34 ans, le plus jeune Premier ministre de la Ve République, battant le record du socialiste Laurent Fabius, nommé à 37 ans, en 1984. Le remaniement gouvernemental vise notamment à redonner du souffle au second quinquennat d’E. Macron, sans majorité absolue à l’Assemblée et englué dans les difficultés, en particulier la progression du Rassemblement national.