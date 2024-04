L’Etat social en question : Grogne dans la santé…

Un sit-in devant le Parlement est programmé pour les semaines à venir par la FNS qui, dans un communiqué, dénonce ce qu’elle a appelé « la persistance du ministère de la Santé et du gouvernement à négliger les revendications des employés de la santé, ainsi que le déni des accords précédents, en plus du manque de sérieux dans la protection de leur statut juridique, administratif et professionnel. En plus la protection et le renforcement des acquis du régime général de la fonction publique est aussi pointé du doigt » .

La FNS a également dénoncé « le non-respect des points ayant un impact financier stipulés dans le procès-verbal de l’accord du 29 décembre 2023 à Casablanca, notamment l’augmentation générale du salaire fixe pour tous les cadres de santé » .Plus, elle a assuré avoir été tenue à l’écart des réunions précédentes avec le ministère de la Santé à Rabat, lors desquelles un accord avait été signé avec les partenaires sociaux, dont l’UMT le 26 janvier 2024. Et souligné, dans ce cadre, que « l‘augmentation de l’indemnisation des risques professionnels pour certaines catégories, les infirmiers et les techniciens de santé, de 1.500 dirhams et les cadres administratifs et techniques de 1.200 dirhams, ne constitue pas une augmentation générale du salaire fixe pour tous les travailleurs du secteur, qui n’ont pas bénéficié, malgré les fausses déclarations qui ont été propagées à ce moment-là et actuellement avec le lancement des sessions de dialogue social central » .

La FNS rappelle les craintes suscitées par les changements survenus dans la situation administrative, professionnelle et sociale de la plupart des employés de la santé. Les transferts automatiques du système de la fonction publique au système des groupes de santé territoriaux et des agences sans leur donner le droit de choisir entre le transfert ou l’attachement, placent les travailleurs de la santé sous la menace. D’où les appels exprimés par de larges franges à une révision complète des lois 08.22 et 09.22 pour préserver le statut de fonctionnaire public, garantir la centralisation des salaires, protéger la stabilité administrative et professionnelle, et sauvegarder les acquis du régime général de la fonction publique. Un dossier qui devrait inclure les travailleurs des centres hospitaliers universitaires, ainsi que résoudre le problème de la retraite pour la plupart des travailleurs.