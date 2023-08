Les USA en force dans le Golfe : Téhéran met en garde Washington

Le général Ramezan Sharif, porte-parole des Gardiens de la révolution, a lancé une mise en garde aux États-Unis. « Nous répondrons coup pour coup à tout acte hostile des États-Unis comme la saisie de navires iraniens », a-t-il entonné en réaction au retour en force dans la zone de l’Oncle Sam avec le déploiement dans la région du Golfe de 3.000 Marines à bord de deux navires de guerre.

Selon l’armée américaine, l’Iran a saisi ou tenté de s’emparer de près de 20 navires battant pavillon international dans la région ces deux dernières années. Ces derniers mois, il y a eu plusieurs incidents dans le Golfe entre la marine des Gardiens de la révolution et des bâtiments de l’US Navy.

Face au renforcement militaire des États-Unis, l’Iran a réagi en déployant dans la région du golfe et du détroit d’Ormuz de nouveaux missiles d’une portée de 300 à 1 000 km ainsi que des drones de combats. Des missiles qui sont capables de frapper et couler les navires US, selon Téhéran.

Selon le commandant de la marine des Gardiens de la révolution, ces nouveaux missiles sont capables de viser plusieurs cibles à la fois et changer de direction en plein vol. Il y a trois jours, cette même marine a mené des manœuvres dans la région du golfe, avec notamment l’utilisation de missiles d’une portée de plus de 600 kilomètres. « Nous donnerons une réponse très dure à toute menace et complot », avait déclaré le chef de l’armée d’élite iranienne.

La tension entre l’Iran et les États-Unis n’a cessé de monter ces dernières semaines dans la région. Cela intervient alors que l’Iran ne cesse de développer son programme nucléaire avec l’installation de centrifugeuses de plus en plus modernes et en faisant de l’enrichissement d’uranium à 60%, qui est proche du niveau militaire. Ce que les États-Unis et les pays occidentaux ont condamné fermement.