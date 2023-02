Les Américains sommés de quitter « immédiatement » la Russie : Les explications de Washington…

La consigne est claire et elle est émise par l’ambassade des États-Unis à Moscou. « Les citoyens américains résidant ou voyageant en Russie doivent partir immédiatement », et ce « en raison du risque de détentions injustifiées », précise le communiqué.

L’ambassade indique d’ailleurs que des citoyens américains ont déjà été arrêtés pour des motifs fallacieux par les services de sécurité russe. Certains ont même été condamnés sans preuves lors de procès secrets. Ils se sont vu refuser un traitement équitable et transparent selon la diplomatie US tandis que d’autres ressortissants sont harcelés.

Jusqu’ici, seul le cas de Britnney Griner avait été médiatisé en décembre dernier après un procès qualifié de comédie par Washington. La star du basket féminin avait été condamnée à neuf ans de prison pour possession d’une recharge de vapoteuse contenant du cannabis. Elle avait été libérée 294 jours plus tard en échange du trafiquant d’armes Viktor Bout, détenu aux États-Unis.

La basketteuse star avait été arrêtée à Moscou quelques jours avant le début de la guerre en Ukraine. Et pour Washington, non seulement l’histoire de B. Griner n’est pas isolée, mais elle risque de se répéter, en représailles au soutien US à l’Ukraine.

De son côté, la France a de nouveau exhorté ses ressortissants à quitter la Biélorussie sans délai en raison de l’offensive armée engagée par la Russie contre l’Ukraine, a indiqué lundi le ministère des Affaires étrangères sur son site internet.

Tout cela ne sent pas bon…