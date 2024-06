Le Tutor coulé en mer Rouge par Toofan-1 : Sanaa officialise l’entrée en service de drones navals tueurs

La source a expliqué à l’agence de presse yéménite Saba qu’un courrier électronique a été envoyé à la compagnie, l’informant de la violation de l’interdiction et l’avertissant que le navire avait désactivé l’AIS lors de son passage depuis la mer Rouge. Cela indique qu’il savait qu’il figurait sur la liste des interdictions, mais il ne se souciait pas de l’équipage du navire, du navire ou de quoi que ce soit d’autre. La source a indiqué que de nouvelles armes ont été utilisées en plus des drones d’attaque qui ont fait couler le navire Tutor.

La source a appelé toutes les compagnies maritimes à prendre au sérieux les avertissements des forces armées yéménites, faute de quoi elles assumeront l’entière responsabilité de la sécurité des navires et des équipages. Elle a confirmé que les forces navales n’hésiteront pas à utiliser tous les moyens et armes navales transportés par voie aérienne, au-dessus ou sous la surface de la mer, en application des directives d’ Abdel-Malek Al-Houthi, chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah. La source a réitéré que les opérations navales s’inscrivent dans le cadre des « opérations soutenant nos frères à Gaza ». Plus, « nous confirmons que les agressions américano-britanniques contre la côte du Yémen n’arrêteront pas nos opérations de soutien aux frères à Gaza, et que chaque agression entraînera une réponse plus forte et des frappes dévastatrices avec l’aide de Dieu. Tout-Puissant ».

Les médias militaires yéménites ont diffusé vendredi des images dévoilant les caractéristiques du drone navale yéménite Toofan 1 testé sur une cible navale pour la première fois. La vidéo montre le drone navale Toofan 1 explosant sur la cible, provoquant un coup direct. Plus tard, la vidéo montrait des scènes des effets de la destruction massive causée par la canonnière Toofan 1 sur la cible.

Le drone navale d’attaque transporte une ogive pesant 150 kg et croise à 35 milles marins par heure. Conçu localement pour les cibles marines fixes et mobiles, l’engin se distingue par sa vitesse et sa grande capacité de manœuvre et de furtivité.

Il y a deux jours, les médias yéménites ont publié des images des forces navales yéménites ciblant le navire Tutor avec deux drones navales, des missiles balistiques et des drones. La marine yéménite a confirmé que le ciblage a conduit au naufrage du navire dans la mer Rouge lors d’une opération militaire qualitative le 12 juin, ajoutant que la société propriétaire du navire a violé la décision d’interdire l’entrée dans les ports de la Palestine occupée.

En octobre 2023, les forces armées yéménites ont lancé une opération visant à contrer la navigation militaire et commerciale en provenance de pays hostiles dans la mer Rouge. Ils attaquent les navires israéliens et les navires qui ont pour destination les ports israéliens à l’aide de missiles et de drones, notamment américains et britanniques .

Le 18 décembre, le premier rapport selon lequel les forces armées yéménites utilisent un drone navale d’attaque ainsi que d’autres moyens a été enregistré. Toutefois, les résultats exacts de cette attaque sont restés inconnus. Il a été rapporté que l’un des navires a été touché et qu’un incendie s’est déclaré, mais on ne sait pas exactement ce qui l’a touché. Au cours des mois suivants, plusieurs autres attaques similaires ont eu lieu, réussies selon les communiqués des forces armées yéménites. Le dernier épisode connu s’est produit le 12 juin, lors du ciblage du cargo grec Tutor, naviguant sous pavillon libérien. Le drone naval d’attaque a heurté la poupe du navire et l’a empêché de bouger. Puis un autre drone naval a attaqué la partie centrale de la coque, ce qui a entraîné l’inondation de la cible.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre de la coordination des fronts de soutien à la résistance palestinienne dans la bande de Gaza, afin de resserrer l’étau sur l’occupation israélienne, dans le but de faire pression pour arrêter le génocide et permettre l’entrée de l’aide.