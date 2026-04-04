Le site nucléaire de Bouchehr de nouveau attaqué : Des missiles iraniens s’abattent sur le Néguev…

En face, l’Iran a mené une vaste vague d’attaques de missiles, samedi à l’aube, ciblant des zones étendues allant de Tel Aviv jusqu’au Néguev dans le sud, entraînant la destruction de bâtiments, le déclenchement de vastes incendies et des coupures de courant dans plusieurs colonies. Les médias israéliens ont confirmé la détection de salves successives lancées depuis l’Iran vers les régions du Centre, du Néguev et de Be’er Sheva, provoquant de puissantes explosions qui ont secoué le centre de l’entité. Ils ont fait état « des dégâts dans sept villes israéliennes suite aux tirs de missiles iraniens ce samedi à l’aube ». A Be’er Sheva, un missile à sous-munitions s’est abattu sur une usine militaire causant d’importantes pertes.

The Times of Israel mentionne qu’un vaste incendie s’est déclaré dans la zone industrielle de Be’er Sheva après la chute d’un missile, tandis qu’un autre bâtiment a été endommagé dans le nord du Néguev. Le Néguev ! Voici ce qu’est un missile balistique et voici son niveau de destruction, loin de l’image que l’ennemi israélien tente de nous imposer lorsqu’il autorise seulement la diffusion d’un bris de glace, d’une maison incendiée ou d’un véhicule en feu, tout en dissimulant la dévastation massive de ses installations militaires et sécuritaires.

Des rapports israéliens ont admis des dommages majeurs suite à l’attaque de missiles de ce matin. La Société de radiodiffusion israélienne a fait état de retombées de débris sur 17 sites répartis dans 7 villes du Centre. Selon les médias israéliens, un bâtiment s’est effondré à Ramat Gan (Centre) suite à l’impact direct d’un missile.

Le Haaretz, citant la police, rapporte qu’un bâtiment de la zone industrielle de Ramat Hovav (Sud) a été directement touché par le bombardement iranien, précisant que c’est la deuxième fois que ce site est ciblé en 5 jours. Le bombardement iranien a causé des dégâts aux infrastructures, notamment à Rosh HaAyin (Centre), où d’importantes coupures d’électricité ont été enregistrées après un impact direct. Des chutes de projectiles ont également été signalées à Givat Shmuel. Alors que les sirènes d’alerte retentissaient à Tel Aviv et ses environs, la Chaîne 12 a fait état de blessés par éclats et sous-munitions à Petah Tikva, Bnei Brak et Giv’atayim.

Les équipes de secours Magen David Adom ont été mobilisées pour ratisser les sites ciblés dans un climat de panique parmi les colons, dû à l’échec des systèmes de défense de l’occupation à intercepter le grand nombre de missiles iraniens, qui ont réussi à atteindre leurs objectifs vitaux en profondeur et dans le sud.

Ce bombardement intensif s’inscrit dans le cadre de la série d’opérations « Promesse Tenue 4 » lancée par Téhéran en réponse à l’agression américano-israélienne ayant visé son territoire.

Entre-temps, les Gardiens de la Révolution ont condamné l’attaque contre l’ambassade américaine à Riyad et affirmé n’avoir aucun lien avec cette agression. Le porte-parole du QG central Khatam al-Anbiya, le lieutenant-colonel Ibrahim Zolfaghari a lancé une mise en garde en assurant qu’ « en cas d’agression ou d’atteinte à l’une des ambassades ou centres diplomatiques de la République Islamique d’Iran, toutes les ambassades illégitimes et factices de l’entité dans la région seront considérées comme des cibles légitimes pour les forces armées de la République Islamique, et seront frappées. N’oubliez pas que nous exécutons ce que nous disons avec rapidité et fermeté. »

Supériorité aérienne contestée

La veille, l’armée iranienne a affirmé avoir abattu un second avion de combat américain, après avoir déclaré avoir abattu un F-35 et ouvert le feu sur des hélicoptères dépêchés pour retrouver son équipage. « Un avion américain de type A-10 a été touché par les systèmes de défense aérienne (…) et s’est abîmé dans les eaux du Golfe », a annoncé la télévision d’Etat (Irib), relayant une déclaration de l’armée. Selon le New York Times, le A-10 s’est écrasé au même moment où le F-15 avait été abattu.

Dans la matinée, le Corps des gardiens de la révolution avait assuré avoir abattu un F-35 au centre du pays. Il a diffusé les images de fragments de l’appareil. Après un long silence, la Maison Blanche s’est bornée à dire que D. Trump avait « été tenu informé » de la perte de l’appareil qui serait un chasseur-bombardier F-15E, selon le New York Times (NYT) notamment.

Le NYT et le Washington Post disent avoir authentifié des photos et vidéos, circulant sur les réseaux sociaux et dans les médias iraniens, d’hélicoptères et avions américains survolant à basse altitude la zone concernée. Selon ces médias, les efforts pour retrouver le second membre d’équipage sont en cours.

Plus tôt dans l’après-midi, l’antenne de la télévision d’Etat iranienne dans la région de Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad (sud-ouest) a diffusé des images présentées comme celles de l’épave, promettant une « généreuse récompense » à qui livrera les pilotes. Citant deux responsables américains, le NYT a ensuite affirmé qu’un autre avion de combat américain s’était écrasé près du détroit d’Ormuz, son seul pilote ayant été secouru sain et sauf.

Le général de brigade Hassan Jouni, expert militaire et stratégique, a déclaré pour la chaine qatarie al-Jazeera que la destruction d’un avion de chasse américain dans l’espace aérien iranien soulève des questions fondamentales quant à la réalité de la supériorité aérienne proclamée par Washington. Selon lui, elle révèle des lacunes potentielles dans les évaluations opérationnelles qui reposaient sur l’hypothèse d’une neutralisation complète des défenses iraniennes. Il a expliqué que l’interception des avions de guerre dépend de systèmes de défense aérienne antimissile intégrés, qui utilisent des radars pour détecter les cibles aériennes, puis dirigent les missiles pour les intercepter avec précision, notant que toute erreur dans l’évaluation de l’efficacité de ces systèmes peut entraîner des surprises imprévues sur le terrain.

Il a ajouté que les évaluations américaines supposaient la destruction de la majeure partie des capacités de défense aérienne iraniennes, ce qui permettait de parler d’une supériorité aérienne quasi absolue, mais que l’incident récent mettait cette hypothèse à l’épreuve, notamment avec l’apparition d’indications de la persistance de certaines capacités défensives. Et souligné que l’Iran possède un ensemble de systèmes de défense, notamment le S-300 russe et le Khordad 15 local, en plus de systèmes infrarouges tels que le Majid, des technologies qui réduisent la dépendance aux radars et les rendent plus difficiles à détecter pour les avions ennemis. L’expert estime que la destruction d’un avion de ce type n’est pas seulement un incident tactique, mais qu’il avait des implications stratégiques liées à la capacité de l’Iran à contester la supériorité aérienne américaine, d’autant plus que les opérations aériennes constituent le pilier principal de cette guerre.