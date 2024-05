Le secteur de la santé au bord de la syncope : Une série de grèves prévue dès fin mai…

Le communiqué de la coordination a établi le calendrier des jours de grève, prévus en quatre vagues de 72 heures chacune, les 28, 29 et 30 mai, puis les 4, 5 et 6 et enfin les 11, 12 et 13 juin. Une grève nationale est prévue du 25 au 26 et 27 juin, parallèlement à différentes autres formes de protestations dans les régions. Le personnel gréviste envisage de boycotter, entre autres, les rapports sur les programmes de santé, les campagnes et réunions avec l’administration, exception faite de celles de nature urgente.

La coordination, qui regroupe 8 centrales, reproche au gouvernement son « terrible silence » sur les accords signés avec les syndicats portant sur les conditions économiques et administratives, quatre mois après le dialogue social sectoriel.

Les professionnels dénoncent aussi un double-discours du gouvernement, « qui dit vouloir une réforme en profondeur du système de santé et la généralisation de la protection sociale, tout en délaissant le pilier fondamental de la réforme, à savoir le personnel de santé ».

Les syndicats se mobilisent pour hâter « la mise en œuvre des accords et procès-verbaux signés, en ce qui concerne leurs aspects économiques et juridiques, afin de préserver les droits et les acquis des professionnels de santé ».