Le monde musical en deuil : A. Hbicha tire sa révérence…

Ahmed Hbicha, professeur de musique et violoniste, est décédé à l’âge de 52 ans, dans un accident de la circulation survenu à Casablanca. Maestro de renom dans le monde arabe, il est considéré parmi « les plus talentueux » de son temps, a rappelé mercredi le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication.