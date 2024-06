Le ministre italien de l’Intérieur reçu à Rabat : Sécurité et migration à l’ordre du jour

Dans un communiqué émis par le ministère de l’Intérieur, il est mentionné que les deux ministres ont souligné l’importance de renforcer la coopération entre le Maroc et l’Italie, notamment en matière de sécurité et de migration. Ensemble, ils ont convenu de consolider les échanges d’expertises pour mieux anticiper les menaces liées aux activités des réseaux terroristes et des groupes de criminalité organisée transfrontalière.

La contribution positive de la communauté marocaine établie en Italie a également été évoquée, mettant en lumière son rôle en tant que facteur de rapprochement humain et civilisationnel entre les deux pays.

Concernant la lutte contre le terrorisme, A. Laftit a exposé la stratégie globale du Maroc, combinant une approche anticipative, préventive et répressive, ainsi qu’une coopération internationale renforcée dans le domaine du renseignement.

Sur le plan migratoire, le ministre a rappelé la stratégie humaniste du Maroc, axée sur la gouvernance migratoire et les efforts déployés pour contrôler les flux migratoires et lutter contre la traite des êtres humains.

L’hôte italien a affirmé de son côté qu’il est indispensable de maintenir une collaboration étroite avec le Maroc pour lutter contre le trafic de migrants, en échangeant des informations. Pour concrétiser cet objectif, les deux ministres ont approuvé la création d’un Groupe Migratoire Mixte Permanent (GMMP). Ce projet a pour but de promouvoir des avancées coordonnées et de qualité, en tirant parti des synergies et en harmonisant les différentes approches sectorielles pour une gestion globale et équilibrée de la migration.