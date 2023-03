Le G 20 en réunion à New Delhi : N. Modi constate l’échec de la gouvernance mondiale

Le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 tenu jeudi à New Delhi, est marqué par la guerre en Ukraine et ses répercussions sur l’économie mondiale. Pour la première fois depuis longtemps, les ministres américains et russes se retrouveront alors que l’Inde, qui préside cette année ce groupe des 20 plus grandes économies mondiales, a tenté, sans succès, de jouer l’intermédiaire. Pas de rencontre entre A. Blinken et S. Lavrov…