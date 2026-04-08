La magie d’Islamabad agit entre Washington et Téhéran : Trêve conditionnée sur deux semaines

Donald Trump a écrit sur la plateforme Truth social : « Suite à mes entretiens avec le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir, qui m’ont demandé de reporter les frappes militaires prévues ce soir contre l’Iran, et à condition que la République islamique d’Iran accepte l’ouverture complète, immédiate et sécurisée du détroit d’Ormuz, j’accepte de suspendre les bombardements et l’attaque contre l’Iran pour une durée de deux semaines. Il s’agit d’un cessez-le-feu réciproque !

Cette décision s’explique par le fait que nous avons atteint, voire dépassé, tous nos objectifs militaires et que nous sommes très proches d’un accord définitif pour une paix durable avec l’Iran et la paix au Moyen-Orient. Nous avons reçu de l’Iran une proposition en dix points qui, selon nous, constitue une base de négociation. La plupart des points de désaccord antérieurs entre les États-Unis et l’Iran ont fait l’objet d’un accord, mais cette période de deux semaines nous permettra de finaliser et de conclure cet accord.

En tant que président des États-Unis d’Amérique et représentant des pays du Moyen-Orient, je suis honoré de constater que ce problème de longue date se rapproche d’une solution. Merci de l’attention que vous portez à cette question. »

« Le cessez-le-feu sera exécuté lorsque l’Iran aura ouvert le détroit d’Ormuz », a indiqué un responsable de la Maison Blanche au site d’information Axios. Citant un responsable à la Maison Blanche, CNN a rapporté qu’Israël a aussi accepté le cessez-le-feu.

Un haut-responsable israélien a confié à l’Autorité de radiodiffusion israélienne avoir été surpris par la décision de D. Trump. « Nous avons reçu les récents évènements au dernier moment après que les choses ont été finalisées », a-t-il précisé.

Le Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne a déclaré que les Etats-Unis ont été contraints d’accepter le plan iranien de 10 points. « L’Iran a réalisé une victoire éclatante grâce à la bénédiction du sang du sayed martyr Ali Khamenei et la sagesse de sayed Moujtaba Khamenei », a indiqué le Conseil dans un communiqué.

Le conseil assure que le plan exige des indemnisations de guerre et le retrait des forces américaines de combat de la région. « Le plan prévoit la cessation des hostilités sur tous les fronts dont le front contre la Résistance islamique au Liban », a-t-il ajouté. Selon le conseil, tous les avoirs et fonds iraniens gelés à l’étranger seront débloqués.

La télévision iranienne a rapporté que « les détails des négociations seront discutés le 10 avril à Islamabad, conformément aux directives du commandant de la révolution », le guide suprême Moujtaba Khamenei.

Shehbaz Sharif, Premier ministre pakistanais a déclaré que l’Iran et les Etats-Unis ont convenu d’un cessez-le-feu immédiat dans toutes les régions, y compris le Liban. Islamabad avait indiqué auparavant que le Liban était un point problématique dans l’accord de cessez-le-feu, et des efforts étaient en cours pour l’inclure dans cet accord.

Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a indiqué dans une publication sur la plateforme « X » que les forces armées iraniennes suspendront leurs opérations défensives en cas d’arrêt des attaques contre le pays. Il a souligné que le passage sécurisé via le détroit d’Ormuz sera disponible pour une durée de deux semaines, en coordination avec les forces armées iraniennes et dans le respect des contraintes techniques. Il a précisé que cette annonce est faite au nom du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, en réponse à la demande formulée par S. Sharif, et conformément à l’acceptation par les États-Unis du cadre général de la proposition iranienne en dix points comme base de négociation, parallèlement à la demande de Washington de mener les négociations sur la base de sa propre proposition en quinze points. Il a adressé ses remerciements aux dirigeants du Pakistan pour leurs efforts inlassables et sincères visant à mettre fin à la guerre dans la région. Le premier ministre pakistanais a remercié mercredi la Chine, la Turquie, l’Arabie saoudite et d’autres alliés pour leur « soutien inestimable » en vue de garantir un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran. Il a également « profondément » apprécié et remercié les pays du Conseil de coopération du Golfe, « dont le soutien constant et l’engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans la région restent essentiels à nos efforts. » « La direction de tous nos pays frères ainsi que celle des États-Unis d’Amérique a fait preuve d’une prévoyance stratégique exceptionnelle, de sagesse et de patience en donnant une chance à la paix », a déclaré S. Sharif, qui a parlé tôt dans la journée au président iranien Massoud Pezeshkian, confirmant la participation de Téhéran aux pourparlers d’Islamabad. « Travaillons tous ensemble pour forger une paix durable dans la région et au-delà », a-t-il tout en remerciant « tous nos partenaires et amis » à travers le monde qui ont tendu la main et reconnu les efforts sincères du Pakistan pour la « paix mondiale ». L’annonce du cessez-le-feu est intervenue moins de deux heures avant l’expiration d’un délai que D. Trump avait à plusieurs reprises prolongé pour que l’Iran rouvre le détroit d’Ormuz et accepte un accord sous peine de « la destruction d’une civilisation entière ».

Le président américain a relayé la publication du ministre iranien des Affaires étrangères sur sa plateforme « Truth Social », reflétant ainsi une entente sur le cessez-le-feu et un engagement à mener les négociations à venir.

Au milieu de la nuit de mardi à mercredi, le Conseil suprême de la sécurité nationale iranien a annoncé que l’Iran, avec le soutien du front de la Résistance au Liban, en Irak, au Yémen et en Palestine occupée, « a remporté une grande victoire au cours des 40 derniers jours face aux États-Unis et à ‘Israël’, après l’échec des forces américaines et israéliennes à atteindre leurs objectifs militaires et à imposer leur contrôle sur l’Iran », affirmant que les coups sévères portés à l’ennemi resteront gravés dans la mémoire historique de l’humanité.