La Ligue arabe bénit les propositions de J. Biden pour Gaza : Le Maroc aussi…

Le Royaume du Maroc « espère que les différentes parties concernées vont adhérer à cette initiative et s’engager à mettre en œuvre ses différentes phases », précise le ministère dans un communiqué.

« Le Maroc continue de croire qu’une paix durable au Moyen Orient passe inéluctablement par une solution à deux Etats : un Etat palestinien, sur les frontières de juin 1967, avec Jérusalem Est comme capitale, vivant côte-à-côte avec un Etat israélien », conclut le communiqué.

A rappeler que la majorité des pays de la Ligue arabe ont béni les propositions de l’hôte de la Maison Blanche qui lui ont été suggérées par Benyamin Netanyahu, chef du gouvernement ultra israélien. Une démarche américaine pour le moins étonnante à l’heure où l’establishment israélien aux affaires évoque tout au plus une trêve et non un arrêt définitif des combats génocidaires dans la bande de Gaza.