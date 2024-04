La DCA du Hezbollah efficace contre les drones israéliens : Un 4è Hermès abattu…

Le Hezbollah a indiqué, via un communiqué, avoir liquidé un drone israélien « dans l’espace aérien de la région d’al-Aishiya au sud du Liban… alors qu’il attaquait le peuple libanais », tout en précisant qu’il s’agit « d’un Hermès-450 d’appellation israélienne Zik ». Le drone Hermès- 450, fabriqué par la société israélienne Elbit Systems, dispose d’une autonomie de plus de 20 heures et sa mission principale est l’espionnage, la surveillance et le relais de communications. Cependant, il peut également emporter jusqu’à quatre missiles pour des opérations offensives. Al-Aishiya se situe dans le secteur oriental de la frontière où 3 autres opérations anti-israéliennes avaient été réalisées dimanche. Outre 4 autres menées dans le secteur occidental. L’armée israélienne a reconnu que l’engin s’était écrasé en territoire libanais après avoir été touché par un missile sol-air.

Trois autres Hermès ont été abattus depuis le mois de novembre dernier, dont le dernier, le 6 avril dernier, un Hermès- 900, considéré comme étant le second plus important appareil de l’arsenal de drones israéliens. Amir Bohbout a affirmé que « le Hezbollah a réussi dans sa frappe contre Israël » en faisant aussi référence à l’attaque contre Arab al-Araisha où siège le bataillon des renseignements de la brigade de l’ouest (la division 146). « Si nous perdons la supériorité aérienne dans l’espace aérien libanais ceci va profondément nuire à nos capacités de récolter les informations d’intelligence », a-t-il aussi averti pour le site d’information israélien Walla. Et de conclure : « Nous sommes confrontés à un gros problème ».

Le Hezbollah avait effectué, le 17 avril, « une attaque composée via des missiles guidés et des drones d’attaque », ou suicide sur le nouveau siège du bataillon des renseignements. Cette attaque était une riposte à l’assassinat de nombre de résistants dans les deux localités sud-libanaises Baal et Chahabiya (Shahabiya).

Dans un premier moment, les médias avaient rendu compte de cette attaque assurant que 14 militaires israéliens ont été blessés, dont certains d’un état très grave, voire désespéré. Plus tard, ils indiqueront que le chiffre définitif est de 18. Certains ont constaté que le Hezbollah a utilisé dans cette attaque un missile qui a contourné les systèmes de détection israéliens.

La Résistance a affirmé, dimanche 21 avril, que ses combattants ont bombardé avec des armes appropriées un bâtiment utilisé par les soldats de l’occupation israélienne dans la colonie de Chomera (la localité libanaise occupée de Tarbikha). Elle a également annoncé la destruction du matériel d’espionnage récemment installé par les forces d’occupation à proximité de la caserne Doviev. Les médias israéliens ont fait état de violentes explosions qui ont secoué la Galilée occidentale après la chute de deux missiles Burkan près de la colonie de Chlomi. Des missiles Burkan ont visé le jour même les attroupements des soldats israéliens au sud du site de Jal al-Alam, à la frontière avec le sud du Liban.

La veille samedi, des armes appropriées ont ciblé deux bâtiments utilisés par les soldats de l’occupation israélienne dans la colonie de Metulla et deux autres dans la colonie de Chlomi. La Résistance a en outre atteint, à l’aide d’un missile guidé, un véhicule militaire israélien Hummer dans la colonie de Natoa. Et détruit le matériel d’espionnage sur le site israélien Hanita, outre le pilonnage, avec des obus d’artillerie, le site Roueisat Al-Alam dans les collines libanaises occupées de Kfar Chouba, ainsi qu’un déploiement de soldats d’occupation dans les environs. Des missiles ont aussi ciblé un autre déploiement, à l’est de la colonie Even Menachem, au même titre que le matériel d’espionnage du site Al Raheb.

Cheikh Naim Qassem a affirmé le jour même que la Résistance ripostera à Israël s’il mène une agression contre le Liban, indiquant que le Hezbollah « ne veut pas d’une guerre majeure, mais il n’acceptera pas que les Israéliens dépasser les limites de la confrontation ». Il a précisé que la Résistance « élargira la zone de confrontation si Israël l’étend », soulignant que la confrontation actuelle se déroule « à la frontière libano-palestinienne ». Le secrétaire général adjoint du Hezbollah a ajouté que la décision de la Résistance était de « soutenir Gaza » et ce soutien « remplit son objectif ».