La Crimée a été visée par une attaque de drones massive qui a été empêchée par l’armée russe, selon le bilan de la Défense du 1er mars.

Six drones ont été abattus par des systèmes de défense aérienne et quatre appareils ont été désactivés par des moyens de guerre électronique.

Le nouveau bilan quotidien de l’armée russe contient des informations complètes sur le déroulement du conflit ukrainien.

Un Su-24 ukrainien été abattu « durant un combat aérien ». L’aviation et l’artillerie russes ont détruit un point de déploiement temporaire d’une formation nationaliste ukrainienne en République populaire de Donetsk (RPD).

Sur l’axe de Donetsk, le groupe « sud » des forces armées russes a détruit 20 équipements, ainsi qu’un dépôt de munitions et une installation de stockage de carburant.

Trois groupes ukrainiens de sabotage ont été éliminés dans la République populaire de Lougansk (RPL) et la région de Kharkov.

15 autres drones ukrainiens ont été abattus dans les régions de Kherson, de Zaporojié, de Kharkov et dans les Républiques populaires de Lougansk et de Donetsk.

Les forces ukrainiennes ont perdu 90 militaires en RPL et dans la région de Kharkov, plus de 150 militaires sur l’axe de Krasny Liman, environ 190 militaires sur l’axe de Donetsk, 80 militaires sur les axes du sud de Donetsk du Sud et de Zaporojié, et 85 militaires sur l’axe de Kherson.

En outre, les forces russes ont détruit au cours de ces 24 dernières heures, tous axes confondus, trois pickups, 4 quatre obusiers D-30, 13 véhicules blindés, un obusier Msta-B, un obusier D-20, 16 véhicules, 2 deux chars et deux canons automoteurs Akatsia.