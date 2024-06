La Casa del Mar de Tarfaya : Un fortin qui intègre la liste du patrimoine national

Cette initiative s’inscrit dans le sillage des efforts soutenus par les autorités locales et le département de la Culture, à travers la Direction régionale de la culture de Laâyoune-Sakia El Hamra, en vue d’assurer la protection juridique des sites archéologiques et des vestiges historiques de la région, indique un communiqué de la Direction régionale de la culture.

La Casa del Mar a été inscrite sur la liste du patrimoine national, conformément à l’arrêté du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication N° 1133.24, publié le 30 Avril 2024.

Dans ce cadre, la piste d’atterrissage pour les petits avions « Saint-Exupéry » a été également inscrite sur la liste du patrimoine national, note le communiqué.

En vertu de l’article 6 de la loi 22.80, il est strictement interdit d’altérer ou d’apporter une quelconque modification à ces sites, sauf autorisation délivrée par les services compétents du département de la Culture.

La Casa del Mar, littéralement « Maison de la mer » fut bâtie sous l’ordre de Donald MacKenzie, explorateur et commerçant britannique, avec le soutien de gouvernement, au large du Cap Juby près de la ville de Tarfaya.

L’édifice fut occupé aussi par l’Espagnol Manuel Vitigo au lieu du britannique D. MacKenzie, permettant ainsi de dynamiser les échanges commerciaux avec les Espagnols qui étaient des fournisseurs de denrées alimentaires, de vêtements et d’armes aux habitants de la cité, en échange du charbon.

Cette forteresse, qui résiste depuis environ 140 ans aux attaques de la houle de l’Atlantique, témoigne de la succession de plusieurs civilisations et cultures et contribue à enrichir le patrimoine matériel et immatériel de la région.