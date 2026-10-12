Infrastructures aéroportuaires : Plus de 500 MDH injectés pour l’aéroport Mohammed V

Selon de nouvelles données, les trois marchés, publiés sur le portail des marchés publics, portent sur l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements modernes destinés à l’accueil des avions et à la prise en charge des passagers, la réalisation d’un échangeur routier facilitant l’accès au nouveau terminal, ainsi que le contrôle de la qualité et le suivi de l’exécution des travaux par un organisme spécialisé.

Le marché le plus important, avec une enveloppe prévisionnelle de 362,3 MDH, concerne la fourniture, l’installation et la mise en service de passerelles télescopiques permettant de relier directement les avions au terminal passagers. Ces équipements faciliteront l’embarquement et le débarquement sans recourir aux bus ni aux escaliers mobiles sur le tarmac. Le marché comprend également des convertisseurs électriques destinés à alimenter les avions en énergie pendant leur stationnement, ainsi que des systèmes de guidage perfectionnés permettant aux pilotes de rejoindre avec précision les emplacements prévus. Les prestations de maintenance de ces équipements ont été intégrées à une tranche conditionnelle, susceptible d’être activée en fonction des besoins opérationnels du terminal.

L’ONDA a fixé au 24 novembre prochain la date d’ouverture des plis relatifs à ce marché. Les soumissionnaires devront présenter une caution provisoire de 5,4 MDH. Une visite facultative du site est par ailleurs programmée le 27 octobre, afin de permettre aux entreprises candidates de prendre connaissance des caractéristiques techniques de l’installation et des exigences liées à la mise en place des équipements.

Les nouveaux appels d’offres concernent également l’aménagement des abords du terminal. Le deuxième marché relatif à la réalisation d’un échangeur routier reliant la nouvelle infrastructure à la route provinciale n° 3038, est estimé à 113 MDH. L’objectif est de mettre en place des accès adaptés à l’augmentation du trafic attendue après la mise en service du terminal. Cette nouvelle infrastructure devrait permettre de mieux organiser la circulation des voitures, des bus, des taxis et des véhicules de service liés à l’aéroport. Elle doit également faciliter les déplacements des passagers et du personnel entre le terminal et les axes routiers voisins, tout en limitant les risques de congestion lors des périodes de forte activité aérienne et d’affluence des voyageurs.

Le troisième marché, enfin, concerne des prestations de contrôle et de suivi de la qualité des travaux, pour un coût prévisionnel avoisinant les 30 MDH. Il prévoit notamment la vérification de la conformité des réalisations aux spécifications techniques et aux cahiers des charges, ainsi que le suivi des différentes étapes du chantier. Ces missions doivent permettre de détecter d’éventuelles anomalies et de garantir le respect des exigences de qualité.

L’ONDA a fixé au 19 novembre prochain l’ouverture des plis relatifs aux marchés de l’échangeur routier et du contrôle de la qualité des travaux. Cette démarche s’inscrit dans la mobilisation d’entreprises et de bureaux spécialisés pour assurer l’avancement des différentes composantes du projet et éviter tout décalage entre l’achèvement du terminal et celui des infrastructures qui lui sont associées. Ces nouveaux marchés s’inscrivent dans le prolongement du marché de construction du terminal, lancé par l’ONDA en novembre 2025 dans le cadre du programme de développement de l’aéroport international Mohammed V. Celui-ci constitue la principale plateforme du transport aérien au Maroc et un point de connexion majeur pour les vols internationaux, notamment entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques.