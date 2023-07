Incursions mortelles en Cisjordanie : Les forces israéliennes assassinent toujours à Naplouse

Selon un porte-parole de l’armée d’occupation, « une force spéciale a tué 3 jeunes hommes près de la porte Al-Tur dans la ville de Naplouse ». Le ministère palestinien de la Santé a assuré, de son côté, que les trois martyrs sont Saad Maher Al-Kharraz, Montaser Salameh et Nour Al-Ardah. Ils sont tous des résidents de la ville de Naplouse.

Ahmed Jibril, porte-parole du Croissant-Rouge à Naplouse, a assuré que les occupants les empêchent de faire leur travail. « Nos voitures ont été interdites par les forces d’occupation de se diriger vers le lieu du drame. Nous avons contacté la Croix-Rouge, mais cela n’a pas abouti. Jusqu’à présent, nous n’avons pas les détails précis à propos de cet assassinat, hormis la version avancée par les forces d’occupation », a-t-il déclaré.

Des témoins ont rapporté que les forces d’occupation se sont également pris aux équipes de presse, alors qu’elles effectuaient leur travail près de l’endroit où les trois jeunes hommes ont été assassinés. L’armée d’occupation s’est retirée de la zone après avoir confisqué la voiture et les corps des martyrs.

Les trois hommes ont été accusés par les forces d’occupation d’avoir ouvert le feu sur les soldats israéliens à partir d’un véhicule à Naplouse, prétendant avoir riposté par des tirs qui les ont « neutralisés ». Ils ont également dit avoir confisqué trois fusils M16, une arme à feu, des cartouches et du matériel militaire. Cependant, Nabil Abou Roudeina, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas, a dénoncé un « crime de guerre ». « Les crimes israéliens ne mettront pas notre peuple à genoux et n’apporteront la sécurité et la stabilité à personne », a-t-il déclaré dans un communiqué.

A rappeler aussi qu’un bus israélien a essuyé des tirs dans la ville de Huwara, au sud de Naplouse en Cisjordanie, et les forces d’occupation israéliennes se sont déployées dans la région et ont fermé les points de contrôle de Huwara et de Zaatara. Les médias israéliens ont rapporté « qu’un bus israélien transportant des colons a été attaqué à Hawara, au sud de Naplouse en Cisjordanie,sans faire de blessés », et que « pas moins de 8 balles ont visé le bus en question ».

Un communiqué publié par l’armée d’occupation a affirmé « que plusieurs tirs ont visé un bus israélien près du village de Hawara, provoquant des dégâts, sans aucun blessé ». Le communiqué a ajouté que « les forces d’occupation ont fermé les routes et ont commnecé à ratisser la zone, à la recherche des auteurs ».

Des sources palestiniennes locales ont rapporté que « les forces d’occupation israéliennes ont été déployées dans la zone de tir, fermant la rue Huwara, les postes de contrôle Hawara et Zaatara, au sud de Naplouse, forçant les commerçants à fermer leurs portes ». Elles ont tiré des grenades lacrymogènes sur les Palestiniens au poste de contrôle de Beit Furik, à l’est de Naplouse.