Incursions israéliennes dans la Mosquée Al Aqsa : Rabat dénonce…

Le Maroc condamne vigoureusement les incursions israéliennes dans la Mosquée Al Aqsa, a affirmé vendredi à Rabat Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, soulignant que ces provocations exacerbent les tensions et « sapent les efforts d’apaisement à Gaza » et l’ensemble des efforts déployés pour un cessez le feu, la protection des civils et l’acheminement des aides humanitaires vers la bande de Gaza.