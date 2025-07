Immo Expo by Avito 2025 : un rendez-vous incontournable pour l’immobilier marocain

Le secteur immobilier marocain connaît une mutation profonde, et Avito entend bien y jouer un rôle moteur. Pour la troisième année consécutive, le salon Immo Expo by Avito s’installe à la Foire Internationale de Casablanca, du 10 au 13 juillet 2025, confirmant sa position de grand rassembleur des acteurs majeurs du marché.

Plus de 35 exposants – promoteurs, banquiers, experts – présentent plus de 300 projets variés, couvrant tous les segments et budgets, et répondant aussi bien aux besoins des investisseurs locaux qu’à ceux des Marocains du Monde. Après deux éditions couronnées de succès, le salon s’impose comme une référence, incarnant l’engagement d’Avito pour un marché dynamique et accessible.

« Immo Expo by Avito incarne notre volonté d’innover pour répondre aux attentes du secteur, aussi bien du côté des professionnels que des particuliers », déclare Mehdi Chbihi, Directeur Immobilier chez Avito Group.

Des tendances marquantes en 2025

D’après les données Avito pour le premier semestre de l’année, le marché immobilier marocain se montre stable, avec une hausse de 10 % des intentions en location alors que les ventes restent constantes par rapport à 2024. L’offre s’étale : 29 % des biens affichés sont à moins de 500 000 MAD (contre 26 % un an plus tôt), 35 % entre 500 000 et 1 million MAD, et 38 % au-delà du million. Les appartements arrivent en tête (41 % de l’offre), suivis des terrains et fermes (28 %).

La demande, elle, reste résiliente, 65 % des futurs acquéreurs affirment que leurs projets immobiliers ne sont pas freinés par le contexte économique actuel, malgré l’inflation. Si 35 % des professionnels jugent le marché dynamique et 45 % stable, l’accès au financement demeure un défi : seuls 34 % considèrent le crédit facilement accessible, tandis que 27 % pointent sa difficulté. Pour 39 %, l’accessibilité dépend fortement des situations individuelles.

Une dimension internationale amplifiée

Face à l’intérêt croissant de la diaspora, Avito a transformé son salon en roadshow international, avec des étapes à Barcelone et Düsseldorf au deuxième trimestre 2025. Objectif : permettre aux Marocains établis à l’étranger d’investir dans des biens d’exception au Maroc, tout en bénéficiant des conseils d’experts et de la présence de promoteurs reconnus. « La forte demande pour ces éditions européennes confirme la volonté d’investissement de la diaspora marocaine », souligne Zakaria Ghassouli, Directeur Général d’Avito.

Cap sur l’immobilier neuf avec une plateforme dédiée

Autre nouveauté majeure : le lancement d’une plateforme 100 % consacrée à l’immobilier neuf, recensant des centaines de projets à travers le pays. Cet outil offre une recherche multicritère, un suivi personnalisé pour les promoteurs et une expérience utilisateur sans publicité, afin de simplifier l’accès à des biens neufs de qualité.

Avec cette panoplie d’innovations, Immo Expo by Avito 2025 se présente plus que jamais comme le baromètre des tendances du secteur immobilier marocain, réunissant professionnels et particuliers autour d’une ambition commune : bâtir l’avenir de l’habitat au Maroc.