« Igoudar Dakhla » : Cap sur l’économie numérique

Ces études serviront à « définir la gouvernance du programme, à préciser le modèle économique, à structurer les phases de déploiement et à déterminer les modalités de structuration et de financement, dans une logique de mobilisation optimale des investissements publics et privés », lit-on dans un communiqué produit à l’occasion.

Cette convention a été signée entre le ministère de la Transition numérique et de la réforme de l’administration, celui de la Transition énergétique et du développement durable, la Wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, le Fonds Mohammed VI pour l’investissement et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG). Elle constitue un prolongement de l’accord du 1er juillet 2025, signé lors des Assises nationales de l’intelligence artificielle.

Ces démarches visent en effet à « créer des synergies entre les stratégies nationales de transition numérique et énergétique ainsi que de l’accord signé à Dakhla en novembre 2025 relatif au programme Igoudar numérique », ajoute la source. Dans ce sens, elles permettent de développer « un complexe de centres de données verts de nouvelle génération » à Dakhla, avec une capacité cible de 500 mégawatts.

Autant dire que cette convention s’inscrit dans le cadre d’engagements en phase avec la vision royale, pour « un développement territorial équilibré et inclusif », qui mettent les régions au « cœur des dynamiques de transformation économique et technologique » du Maroc.

Par la même occasion, cette convention consacre la souveraineté numérique comme « levier de développement territorial, de compétitivité économique et de création d’emplois qualifiés » tournés vers l’avenir, tout en faisant de la côte atlantique sud un espace « d’intégration, d’innovation et de rayonnement ».