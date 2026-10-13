Hydrocarbures russes : L’Europe continue de faire le plein…

« Ce chiffre s’élève, pour la période allant de 2022 à aujourd’hui, à 320,7 milliards de dollars (environ 286 milliards d’euros, ndlr). Il s’agit du volume des livraisons de ressources énergétiques vers les pays de l’Union européenne », a affirmé à la télévision Alexandre Novak, vice-Premier ministre russe chargé de l’Energie. Selon lui, les pays européens ont acheté pour 21,3 milliards de dollars (environ 19 milliards d’euros) d’hydrocarbures russes rien qu’au cours des neuf premiers mois de l’année 2026.

« Autrement dit, malgré les restrictions liées aux sanctions, nous continuons à fournir des ressources énergétiques dans certains domaines pour lesquels des dérogations ont été accordées », a ajouté A. Novak.

L’Union européenne a infligé de multiples sanctions à la Russie depuis le début de l’offensive de grande ampleur en Ukraine. Mais de nombreux pays, dont la France, continuent de s’approvisionner auprès d’elle en hydrocarbures, notamment en gaz naturel liquéfié (GNL). Plusieurs Etats, dont la Slovaquie et la Hongrie, bénéficient aussi d’une exemption pour acheter du pétrole russe acheminé par oléoduc.

Ce total ne prend pas en compte les hydrocarbures russes qui parviennent en Europe de manière indirecte, après transformation dans des pays tiers tels que l’Inde et la Turquie, qui ont massivement augmenté, tout comme la Chine, leurs achats de brut russe depuis 2022.

Vendredi, le président Donald Trump a annoncé un accord sur la fourniture par la Russie de diesel sur les marchés pour calmer les prix qui connaissent une hausse mondiale. « L’Union européenne a versé 250 milliards de dollars à la Russie pour son énergie, et les médias diffusant des fausses informations ne veulent pas aborder ce sujet. J’ai fait le bon choix pour le peuple américain », a justifié D. Trump dans un message lundi sur son réseau Truth Social, utilisant un montant désormais revu à la hausse par Moscou.

Scott Bessent, ministre américain des Finances, avait quant à lui critiqué dimanche l’« hypocrisie » des Européens, qui « continuent de financer Vladimir Poutine » tout en « prétendant que nous ne pouvons pas bénéficier d’un répit sur le prix du diesel ». Kirill Dmitriev, conseiller de Vladimir Poutine pour la coopération économique à l’international, a également fustigé lundi sur X l’« incroyable hypocrisie des bureaucrates de l’UE ».

Interrogé sur l’accord sur le diesel, A. Novak a estimé que la Russie, qui est l’un des principaux producteurs mondiaux d’hydrocarbures, « pourra atteindre un volume de 3 à 3,5 millions de tonnes par mois de livraisons sur les marchés mondiaux, comme c’était le cas avant la crise ».

Face à cela, un point noir a été signalé mardi. L’ambassade de Russie a dénoncé une violation flagrante du droit international après l’arraisonnement du pétrolier DF Peak par la marine française. Emmanuel Macron prétend que le navire transportait illégalement du pétrole sous un faux pavillon béninois. Moscou cherche à déterminer si des ressortissants russes se trouvent à bord.