Guerre otano-russe en Ukraine : Le patron des services allemands accuse Moscou…

M. Jäger n’y est pas allé par quatre chemins devant les députés allemands. « La confrontation qui nous oppose à la Russie revêt désormais un caractère nouveau et plus dangereux. L’Allemagne risque de se retrouver impliquée dans un conflit violent avec la Russie », a-t-il affirmé devant les législateurs membres de la commission de contrôle des services de renseignement.

Une prise de position alarmiste, alors que l’attentat raté de Leipzig imputé à Moscou de cet été est encore dans toutes les têtes. « La tentative d’attentat de Leipzig n’est qu’un exemple : actuellement, aucun autre pays ne fait peser sur l’Allemagne une menace aussi directe, globale et concrète », assène-t-il. Cependant, les renseignements allemands tempèrent : aucun élément n’indique aujourd’hui que Moscou prépare une attaque imminente contre l’Otan. Par contre, les pays baltes pourraient être la cible « d’activités militaires russes de faible intensité », selon M. Jäger. L’objectif, selon lui, serait « de tester l’Otan et de voir comment l’alliance réagit à de telles incursions ».

Face à l’aggravation de la menace, les services de renseignement appellent à une grande réforme de leurs activités. Car depuis la Seconde Guerre mondiale, impossible pour eux de mener des opérations de sabotage ou de stopper des cyberattaques pour des raisons historiques. Mais le gouvernement allemand le promet : la réforme des services secrets, longtemps repoussée, arrivera cet automne ou cet hiver. Elle pourrait leur permettre d’aller au-delà de la simple collecte d’informations. D’autant que, selon le chef du renseignement extérieur, « c’est une grande illusion que de croire que la confrontation avec la Russie cessera avec la fin de la guerre en Ukraine », a-t-il mis en garde.

Pour rappel, en marge de l’Assemblée générale des Nations unies, Sergueï Lavrov et Johann Wadephul se sont entretenus. La discussion entre les chefs de diplomatie russe et allemand a tourné court, Berlin persistant à appeler Moscou à quitter l’Ukraine.