Guerre inter-soudanaise : Les bases de l’armée ciblées par les FSR

De violents combats ont été signalés durant le week-end entre l’armée et les paramilitaires près d’une base située dans le sud de Khartoum, la capitale. Plus de quatre mois après le début des affrontements au Soudan, les multiples appels aux deux généraux belligérants pour revenir au dialogue ne trouvent toujours pas d'échos. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, et le général Mohammed Hamdan Dogolo « Hemedti », qui dirige les paramilitaires, laissent parler les armes.