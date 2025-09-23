FUTSAL-Tournoi FIFA : L’Argentine dispose du Maroc

Dans une salle comble, avec 8 000 supporters argentins acquis à l’Albiceleste et une poignée de Marocains, les Lions de l’Atlas ont déployé une grande technicité, multipliant les phases défensives organisées et tentant de surprendre leurs adversaires par des contres rapides.

Leur contrôle du ballon a été incontestable et ils sont parvenus à menacer le portier argentin. La rencontre a connu des phases de grande tension avec la multiplication des erreurs d’arbitrage au détriment des poulains de Hicham Dguig, dont les protestations répétées lui ont coûté un carton rouge et une expulsion du terrain.

Le premier but des Argentins a été marqué à un moment de grande tension entre les joueurs, à cause de décisions contestées des arbitres (les cinq arbitres sont argentins). Malgré un pressing constant et quelques occasions franches, les Lions de l’Atlas n’ont pas réussi à revenir au score.

En seconde période, le deuxième but argentin a été inscrit sur penalty après que la sélection marocaine eut cumulé cinq fautes.

Selon le sélectionneur marocain, les erreurs répétées de l’arbitrage ont clairement pesé sur le déroulement du match et brisé l’élan de son équipe. Cette défaite du Maroc intervient au lendemain d’une victoire convaincante contre le Chili (5-3).

Au terme de cette rencontre, l’Argentine a été sacrée championne de ce tournoi tripartite avec deux victoires contre le Chili et le Maroc, qui lui a été classé deuxième.