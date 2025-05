Finances publiques : Le déficit budgétaire s’aggrave. 17,5 Mrds DH déjà à fin avril

Cette évolution reflète une augmentation des dépenses (+31 Mrds DH) plus importante que celle des recettes (+19,5 Mrds DH), précise le ministère dans son rapport mensuel sur la SCRT. Dans le détail, les recettes ont enregistré, sur une base nette des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux, un taux de réalisation de 33,9% par rapport aux prévisions de la loi de finances (LF) 2025, en hausse de 19,5 Mrds DH (+17,1%) comparativement à fin avril 2024.

Concernant les dépenses ordinaires, elles ont atteint 131,4 Mrds DH, enregistrant un taux d’exécution de 37,1% et une hausse de 27,8 Mrds DH par rapport à la même période de l’année précédente. Cette évolution est attribuable à l’augmentation des dépenses au titre des biens et services de 27,6 Mrds DH (+33,4%) et des intérêts de la dette de 3 Mrds DH (+27,5%). Les charges de la compensation ont, pour leur part, marqué une baisse de 2,8 Mrds DH (-25,9%). L’exécution des dépenses des biens et services affiche un taux de réalisation de 32,3% pour les dépenses de personnel et de 45,4% pour les dépenses afférentes aux “autres biens et services”, enregistrant des hausses respectives de 6,4 Mrds DH et 21,1 Mrds DH par rapport à fin avril 2024.

Les intérêts de la dette ont, pour leur part, affiché un taux de réalisation de 32,2%, traduisant une augmentation des intérêts de la dette intérieure (+3,2 Mrds DH) et un recul de ceux afférents à la dette extérieure (-224 MDH). Les charges de compensation ont enregistré un taux de réalisation de 44,7%. Elles ont affiché un recul de 2,8 Mrds DH attribuable, d’une part, au gaz butane (5,1 Mrds DH, en baisse de 892 MDH), au sucre (1,8 Mrd DH, en recul de 630 MDH) et à la farine nationale de blé tendre (671 MDH, en repli de 162 MDH) et, de l’autre, à l’absence de subventions en faveur des professionnels du secteur du transport routier contre 1 Mrd DH accordées un an auparavant.

Ces évolutions des recettes et des dépenses ordinaires se sont traduites par un solde ordinaire excédentaire de 2,5 Mrds DH contre 10,7 Mrds DH un an auparavant. En ce qui concerne les dépenses d’investissement, les émissions ont atteint 34,9 Mrds DH, en hausse de 4,7 Mrds DH par rapport à fin avril 2024. Comparativement aux prévisions de la LF 2025, leur taux de réalisation s’est établi à 33,1%. S’agissant des comptes spéciaux du Trésor (CST), ils ont dégagé un solde excédentaire de 14,9 Mrds DH, contre 13,4 Mrds DH à fin avril 2024.