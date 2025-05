Financement vert : L’Italie de la partie, OCP et SACE signent un accord majeur de 365 M€

Ce partenariat stratégique renforce l’engagement du Groupe OCP en faveur de la durabilité et de l’innovation dans les solutions de nutrition des plantes et des sols, indique un communiqué conjoint des deux parties. Structuré en tant qu’export crédit, non associé, ce financement est soutenu par une couverture d’assurance complète dans le cadre de la stratégie “Push” de SACE, et a été arrangé par BNP Paribas et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB). Conformément au Green Finance Framework du Groupe OCP, ce financement contribuera au programme d’investissement vert de 13 milliards de dollars du Groupe pour la période 2023–2027, permettant notamment l’utilisation à 100% d’eau non conventionnelle dès début 2025, avec une capacité de dessalement de 560 millions de m³ par an d’ici 2027, garantissant une autonomie hydrique complète.

Il s’agit aussi de l’utilisation à 100% d’énergies propres d’ici 2027, de la neutralité carbone complète d’ici 2040, avec les Scopes 1 et 2 atteints d’ici 2030, et le Scope 3 d’ici 2040, ainsi que de l’augmentation de la production d’engrais verts, pour soutenir une agriculture durable et la sécurité alimentaire mondiale. Au-delà du financement, cet accord stimule également les opportunités commerciales entre le Groupe OCP et les fournisseurs italiens, grâce aux initiatives de mise en relation d’affaires organisées par SACE.

La stratégie “Push” de SACE offre aux entreprises italiennes un passeport vers les marchés internationaux en proposant des financements à des contreparties étrangères susceptibles d’acheter des biens et services italiens. La mise en relation d’affaires, élément clé de cette stratégie, organisée en collaboration avec les principaux acteurs du système pays, permet des rencontres ciblées entre entreprises italiennes et partenaires étrangers, favorisant de nouvelles connexions commerciales.

La garantie Push de SACE vise à soutenir les opportunités d’exportation des entreprises italiennes dans des secteurs stratégiques du Plan Mattei pour l’Afrique, tels que les technologies vertes, mais aussi les composants mécaniques et hydrauliques.

SACE est un groupe d’assurance et de finance spécialisé dans le soutien à la croissance des entreprises italiennes à travers une large gamme de solutions facilitant l’exportation et l’innovation, notamment des garanties financières, du factoring, de la gestion des risques et de la protection, du conseil et des services de mise en relation d’affaires. Avec un réseau de 11 bureaux en Italie et 13 à l’international dans des pays cibles pour le Made in Italy, SACE accompagne plus de 60.000 entreprises, soutenant leur croissance avec un portefeuille d’opérations assurées et d’investissements garantis de 270 milliards d’euros dans près de 200 marchés étrangers.