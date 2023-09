Extraterrestres : Ce que le rapport de la NASA dévoile…

Y a-t-il une vie en dehors de la Terre ? Toujours pas de réponse à cette question lancinante, mais la Nasa va fournir une feuille de route pour les futures études sur les phénomènes non identifiés. Une équipe de seize scientifiques et experts en aéronautique travaillent depuis des mois sur un rapport, mandaté en 2022 et présenté jeudi, à propos des ovnis. Elle puise ses informations dans plus de 800 signalements d’apparitions non identifiées, comme le rapporte Sky News. Avec cette étude, l’agence US se plie aux injonctions du Congrès américain qui réclame de la transparence depuis des années.

Le groupe indépendant formule des recommandations sur les façons de les étudier de manière plus rigoureuse. Déjà, le terme connoté d’« ovni », objet volant non identifié, va être remplacé par « phénomènes anormaux non identifiés » que la Nasa définit comme « l’observation d’événements dans le ciel ne pouvant être scientifiquement identifié comme un aéronef ou un phénomène naturel connu ».

Dans son rapport, l’agence US indique la façon dont elle peut corroborer ou démentir des signalements d’apparitions dans le ciel, grâce à sa « flotte de satellites tournés vers la Terre et ses capteurs de pointe », qui permettent de sonder si certains facteurs environnementaux coïncident avec les occurrences de phénomènes anormaux. La Nasa assure qu’elle pourrait coordonner ses trouvailles avec l’industrie commerciale de la télédétection par satellite. Les scientifiques révèlent également que l’intelligence artificielle peut servir à repérer ces phénomènes, mais ne doit pas reposer uniquement sur l’étude par ordinateur.

Ces apparitions inexpliquées sont régulièrement associées à l’idée d’une forme de vie extraterrestre, mais en réalité « il n’y a aucune preuve que les ovnis soient d’origine extraterrestre », a rappelé à moult reprises la Nasa. Lors d’une réunion étape en juin dernier, les experts avaient exprimé l’importance de récolter le plus de données possibles sur le sujet et de concevoir les meilleurs outils pour les analyser.

Le gouvernement américain prend lui aussi de plus en plus au sérieux les signalements de phénomènes anormaux, notamment à cause d’inquiétudes liées à l’espionnage et à la surveillance depuis l’étranger. Le Pentagone travaille depuis très longtemps sur ce genre de dossiers, dans le cadre d’un programme secret, « le programme avancé d’identification des menaces aérospatiales ». Il a reçu 350 rapports concernant des ovnis ces deux dernières années. Il s’agit en majorité de déchets aériens, de dispositifs d’espionnage chinois ou de ballons météo.

À l’heure où les États-Unis déclassent de multiples images d’éléments perçus dans le ciel, la présence d’« aliens » suscite fascination et fantasmes à travers le globe depuis des années. Une conférence tenue mardi au Mexique en est l’illustration. Des spécimens ont été présentés au Congrès mexicain comme étant des « corps non humains », dotés de trois doigts et d’une tête allongée. En réalité, ces « cadavres extraterrestres » ne seraient qu’un assemblage de restes humains momifiés. Dossier à suivre…