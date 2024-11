Exécutions sommaires dans le nord de l’enclave palestinienne : La résistance palestinienne tente d’entraver les desseins de Tel-Aviv

Les Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé avoir visé un char israélien Merkva avec un obus Al-Yassin 105 dans le quartier de la Société islamique au centre de la ville de Beit Lahia. En outre, les moudjahidines ont réussi à cibler une force à pied israélienne composée de 12 soldats avec un missile antipersonnel dans la zone de la Société islamique, au centre de la ville, au nord de la bande de Gaza. Les Brigades ont affirmé que « leurs combattants ont réussi à tirer sur cinq soldats sionistes dans la zone Al-Jawani, au centre de la ville de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. »

De leur côté, les Brigades Al-Qods ont bombardé avec des obus de mortier réguliers (calibre 60) les soldats et véhicules d’occupation pénétrant dans le centre de la ville de Beit Lahia, au nord de la bande de Gaza. Les brigades ont annoncé avoir détruit un véhicule militaire israélien dans la région d’Al-Atatra, à l’ouest de la ville de Beit Lahia, en faisant exploser un baril explosif Thaqib qui a été posé à l’avance. Elles ont également bombardé, avec des obus de mortier réguliers (calibre 60), un rassemblement de soldats d’occupation stationnés à la frontière palestino-égyptienne, au sud de la ville de Rafah.

Des sources médicales palestiniennes ont rapporté lundi soir le nombre de martyrs transférés vers les hôpitaux de la bande de Gaza depuis l’aube, suite aux raids israéliens en cours pour le 409ème jour consécutif. Ces sources médicales ont indiqué que 50 martyrs sont arrivés dans les hôpitaux depuis l’aube aujourd’hui, dont 20 dans le nord de la bande de Gaza.

L’agression israélienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre a fait 43 922 martyrs civils, dont une majorité de femmes et d’enfants, en plus de 103 898 autres blessés, un bilan infini. Des milliers de victimes sont toujours sous les décombres et sur les routes, et les ambulances et les équipes de secours ne peuvent pas les atteindre, selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza.

Liquidations sommaires :

Un important organisme européen de défense des droits de l’homme relate dans des détails poignants les atrocités perpétrées depuis 43 jours par le régime israélien contre les Palestiniens dans le nord de la bande de Gaza. L’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme basé à Genève a fourni ces informations dans un rapport publié lundi, qui montre comment l’armée israélienne soumet les Gazaouis à des meurtres directs, des exécutions extrajudiciaires, une famine de masse et un nettoyage ethnique « sans aucune justification » dans le cadre de sa guerre génocidaire contre la bande côtière qui dure depuis 13 mois.

Les forces israéliennes, selon le rapport, ont commis ces crimes en bombardant des maisons avec des résidents à l’intérieur, en commettant des massacres contre des civils déplacés dans des abris et en ciblant des rassemblements et des véhicules. Les forces du régime israélien ont également entrepris de provoquer « les plus grands cas de déplacement forcé de l’histoire moderne » contre les civils ciblés, a-t-il déclaré.

Au cours de la période en question, où l’armée israélienne a considérablement intensifié son agression meurtrière contre le nord de Gaza, elle a également « mené sa troisième incursion et offensive militaire » contre les zones ciblées et « commis des atrocités odieuses », a déclaré l’organisme. La routine combinée de meurtres et de déplacements a été menée dans le but de « terroriser les civils », entre autres choses, a-t-il déclaré.

L’organisme a cité Tamam Abdel Maqadmeh, l’un des civils, qui a décrit certaines des atrocités commises par les forces israéliennes dans la ville de Beit Lahia. « Les conditions se sont aggravées dans la rue al-Shemaa, à Beit Lahia, en raison de l’artillerie lourde et des bombardements aériens. En conséquence, nous avons quitté notre maison située près de la clinique d’al-Shemaa pour nous installer dans le quartier d’Abbas Kilani, au milieu de la rue al-Shemaa », a-t-il déclaré. « Mercredi, les forces d’occupation israéliennes ont commencé à avancer dans la zone où nous nous étions réfugiés. Nous sommes restés coincés dans la maison et moins de deux heures plus tard, les forces ont fait exploser la porte et ont pris d’assaut le bâtiment », a ajouté T. A. Maqadmeh. « Lorsque nous sommes descendus au rez-de-chaussée [sur ordre des forces], j’ai trouvé mon beau-frère Khaled étendu sans vie avec deux balles dans l’abdomen, le sang coulant de lui. Son fils aîné, Ibrahim (21 ans), avait reçu une balle dans la tête. Je suis resté sous le choc pendant quelques instants avant qu’un soldat ne me menace de bouger ou d’être abattu. Nous étions environ 26 personnes au total. »

Il a raconté comment sa sœur a été empêchée par les troupes d’invasion de dire au revoir à son mari et à son fils, et n’arrêtait pas de pleurer : « Ils les ont exécutés devant moi » alors que T.A Maqadmeh et d’autres essayaient de l’éloigner. « Ils les ont tués sans qu’ils aient bougé d’un pouce », a-t-il ajouté, décrivant la manière dont les victimes ont été exécutées. « Cela s’est produit devant les yeux des petits enfants – quatre garçons et quatre filles – qui ont vu leur père et leur frère exécutés sous leurs yeux », a déclaré la sœur de Maqadmeh.

Selon Euro-Med, l’armée israélienne empêche depuis 25 jours les équipes de défense civile et médicales d’accéder aux victimes, y compris celles qui ont été ensevelies sous les décombres dans le nord de Gaza.

Beit Lahia est devenue une cible spécifique de la campagne depuis 10 jours, les forces israéliennes ayant poussé quelque 5 000 civils dans divers points de rassemblement, ciblant ceux qui tentaient de rentrer chez eux pour récupérer de la nourriture dont ils avaient cruellement besoin, et qui n’était pas disponible sur les sites de rassemblement.

« Des dizaines de personnes qui ont tenté de le faire (ramener de la nourriture) ne sont pas revenues, car elles ont été exécutées dans les rues », a déclaré un civil. Un autre a décrit l’état dans lequel il avait trouvé l’une des victimes, qui avait essayé de revenir avec de la nourriture. « À côté de l’une des victimes, il y avait un sac de farine. Il semble qu’il l’ait récupéré avec succès chez lui, mais l’armée israélienne l’a abattu alors qu’il retournait au refuge. » « Toute la nourriture que nous parvenons à récupérer dans les maisons voisines est distribuée en priorité aux enfants, puis aux personnes âgées en plus petites portions. Les jeunes adultes reçoivent, au mieux, une seule miche de pain par jour », a-t-il déclaré à propos des conditions nutritionnelles désastreuses dans les lieux de rassemblement.

L’organisme de défense des droits de l’homme a dénoncé la réticence de la communauté internationale à prendre des mesures décisives contre le régime israélien, qui a coûté la vie à plus de 43 900 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, au cours de la guerre génocidaire contre Gaza, depuis octobre 2023. L’inaction de la communauté internationale « la rend complice de ces crimes et donne à Israël le feu vert pour intensifier son génocide. Cela reflète également un mépris choquant pour la vie et la dignité des Palestiniens », a-t-il déploré.

« Le système international, y compris la Cour pénale internationale, l’Union européenne et divers organismes des Nations Unies, ont collectivement échoué à atteindre les objectifs et principes fondamentaux sur lesquels ils ont été fondés. » Tout au long de la guerre, les institutions ont « démontré un échec honteux à protéger les civils et à mettre un terme au génocide qu’Israël perpètre contre les Palestiniens à Gaza, un devoir qui est au cœur de leur mission et de leur existence », a déclaré Euro-Med. L’organisation a appelé à diverses mesures punitives contre le régime israélien, notamment « un embargo complet sur les armes » et à le tenir responsable de tous ses crimes.