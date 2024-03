Exclusion d’Israël de la FIFA : Les demandes s’amoncellent…

La Commission islamique des droits de l’homme (IHRC), ainsi que Citizens International ont fait cette demande dans une lettre mardi. Les ONG ont appelé la FIFA à suspendre Israël, critiquant à la fois la FIFA et l’UEFA (Union des associations européennes de football) d’avoir fermé les yeux sur Israël, dont les équipes participent librement aux compétitions internationales. « Nous sommes sûrs que vous conviendrez qu’appliquer un critère différent aux actions israéliennes sape votre crédibilité et vous expose à des allégations de parti pris politique et d’hypocrisie », ajoute la lettre.

La FIFA est l’instance dirigeante du football mondial et cherche à développer ce sport dans le monde entier. Mais l’organisation affirme qu’elle a des responsabilités philanthropiques et qu’elle utilise le football comme un outil pour encourager l’intégration sociale au sein des communautés du monde entier.

Une suspension est la première étape vers une éventuelle expulsion du football mondial. La Fédération sud-africaine a été suspendue par la FIFA en septembre 1965 et expulsée de la FIFA en 1976 pour son fonctionnement dans un système politique d’apartheid.

Ce dernier développement intervient alors qu’un certain nombre de pays ont déjà demandé à la FIFA de suspendre Israël de ses activités liées au football en raison de la guerre brutale qu’il mène contre les Palestiniens à Gaza.

En février dernier, la fédération iranienne de football avait appelé l’instance dirigeante du football mondial à « suspendre complètement Israël ».

La chaîne de télévision britannique Sky News avait également rapporté à l’époque qu’un groupe d’associations de football d’Asie occidentale, dont la Palestine, l’Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, avaient également « demandé aux dirigeants du football mondial de suspendre Israël en raison de la guerre à Gaza ».

Lundi, premier jour du mois de jeûne (Ramadan), l’emblématique footballeur palestinien Mohammad Barakat a été tué par une frappe aérienne israélienne alors qu’il s’apprêtait à prendre son repas d’avant l’aube. « Le premier jour du mois sacré du Ramadan, les bombardements de l’occupation ont tué la star de notre équipe nationale de football, Mohammad Barakat », a déclaré mardi la Fédération palestinienne de football (PFA), pleurant la mort tragique de Barakat.

Selon la PFA, le nombre d’athlètes palestiniens tués par les forces d’occupation israéliennes dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre s’élève à 157, dont 90 joueurs de football.