Entreprenariat : Bientôt un Technopark à Khémisset. Ouverture sur les jeunes talents

La cérémonie de lancement des travaux de ce projet, qui nécessitera une enveloppe budgétaire de 15,2 millions de dirhams, s’est déroulée en présence notamment du gouverneur de la province, Abdellatif Ennahli, du président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi, ainsi que des responsables, d’élus et d’acteurs locaux.

Ce projet dont la réalisation devrait s’étaler sur près de 10 mois, s’inscrit dans le cadre du Programme de développement régional de Rabat-Salé-Kénitra 2022-2027. Il vise à offrir un espace propice aux jeunes entrepreneurs, facilitant l’implantation et le développement de leurs startups, tout en encourageant l’innovation et en promouvant les domaines d’excellence dans le secteur des technologies. Il ambitionne également de renforcer les résultats de la recherche scientifique et technologique, de favoriser la création d’entreprises et d’emplois, ainsi que de soutenir les petites et moyennes entreprises (PME).

La réalisation de ce projet intervient conformément à une convention-cadre portant sur la création d’incubateurs technologiques au sein de la région, ainsi que d’une convention spécifique dédiée à l’implantation d’un incubateur technologique dans la province de Khémisset.

Dans une déclaration à cette coccasion, Lamia Benabdillah, directrice de l’Agence régionale d’exécution des projets (AREP) de Rabat-Salé-Kénitra, a indiqué que le futur Technopark de Khémisset ambitionne de soutenir les jeunes entrepreneurs et de les accompagner dans leur parcours et activités. Ce projet ambitieux permettra d’accueillir 58 start-ups, a-t-elle fait savoir, ajoutant que cette nouvelle plateforme aura un impact positif sur la province de Khémisset à travers l’accompagnement des jeunes de la région dans les domaines des technologies et des innovations, tels que l’agriculture et l’informatique. Prévu sur une superficie totale de 2.027 m², le Technopark de Khémisset comprendra 34 bureaux destinés aux start-ups, trois espaces de coworking, une salle de réunion, ainsi que deux espaces de services de proximité.